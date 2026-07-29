Ránk szabadul a forróság, 35 fok fölötti csúcsokkal

A következő napok időjárását egy anticiklon határozza meg; ezt forró és száraz légtömeg tölti ki. Napról napra egyre melegebbet mérhetünk majd – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében.

Túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk szerdán, csak délután a Dunántúlra sodródhatnak fátyolfelhők. Csapadék nem lesz. A Dunántúlon délies irányú szél lesz a jellemző, melyet északnyugaton élénk lökések is kísérhetnek, míg a Dunától keletre gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lehet a maximum.

A hét végén az ország nagy részén már 35 fok fölött alakul majd a csúcshőmérséklet. Jelen számítás szerint a kánikula jövő hét közepén tetőzhet majd.