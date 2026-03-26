Százezrével hívja vissza elektromos autóit a Volkswagen

A Volkswagen Group világszerte mintegy 100 ezer, MEB-platformra épülő elektromos autó visszahívását tervezi – írja a hvg.hu a német Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) közleménye alapján, amit az Electrive közölt.

A visszahívási értesítések közel 75 000 Volkswagen ID. sorozatú járművet, valamint közel 20 000 Cupra Bornt érintenek, amelyek 2022 februárja és 2024 augusztusa között gördültek le a gyártósorról.

Azért van szükség a visszahívásra, mert az érintett autókban a nagyfeszültségű akkumulátor bizonyos moduljai nem felelnek meg az előírásoknak. Ez csökkentheti a hatótávolságot, figyelmeztető jelzést válthat ki, és a hatóság szerint akár tűzveszélyt is jelenthet. Sérülésről vagy anyagi kárról viszont nem érkezett eddig bejelentés, ami arra utal, hogy a belső ellenőrzések során sikerült azonosítani a hibát.

A visszahívással érintett járműveket 2022 februárja és 2024 augusztusa között gyártották. A Volkswagen a visszahívás során szoftverfrissítést telepít, valamint átvizsgálja az akkumulátormodulokat, és szükség esetén cseréli a hibás egységeket.

A dolog érdekessége, hogy bár több modellt is ugyanazon a gyártósoron készítenek, nem mindegyiket kell visszahívni, így az azonos alapokra épülő Audi-modellek nem szerepelnek a visszahívási listán.