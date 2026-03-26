2026. március 27. péntek Hajnalka
Egy elektromos Volkswagen ID. Buzz orra, egyedi festéssel.
Nyitókép: Unsplash

Százezrével hívja vissza elektromos autóit a Volkswagen

Az autók akkumulátoraival nincs valami rendben, a hatósági hibaleírás szerint akár tűzveszély is fennállhat.

A Volkswagen Group világszerte mintegy 100 ezer, MEB-platformra épülő elektromos autó visszahívását tervezi – írja a hvg.hu a német Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) közleménye alapján, amit az Electrive közölt.

A visszahívási értesítések közel 75 000 Volkswagen ID. sorozatú járművet, valamint közel 20 000 Cupra Bornt érintenek, amelyek 2022 februárja és 2024 augusztusa között gördültek le a gyártósorról.

Azért van szükség a visszahívásra, mert az érintett autókban a nagyfeszültségű akkumulátor bizonyos moduljai nem felelnek meg az előírásoknak. Ez csökkentheti a hatótávolságot, figyelmeztető jelzést válthat ki, és a hatóság szerint akár tűzveszélyt is jelenthet. Sérülésről vagy anyagi kárról viszont nem érkezett eddig bejelentés, ami arra utal, hogy a belső ellenőrzések során sikerült azonosítani a hibát.

A visszahívással érintett járműveket 2022 februárja és 2024 augusztusa között gyártották. A Volkswagen a visszahívás során szoftverfrissítést telepít, valamint átvizsgálja az akkumulátormodulokat, és szükség esetén cseréli a hibás egységeket.

A dolog érdekessége, hogy bár több modellt is ugyanazon a gyártósoron készítenek, nem mindegyiket kell visszahívni, így az azonos alapokra épülő Audi-modellek nem szerepelnek a visszahívási listán.

Elromlott a hangulat Európában, nagy mozgások a magyar tőzsdén

Folytatódott a volatilis kereskedés csütörtökön az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek jelentős csökkenésekkel zártak és az olajpiacon is voltak mozgások, ma reggel Ázsiában azonban felemás a hangulat és az európai részvénypiacok is vegyesen nyitottak, majd a délelőtt folyamán lefordultak. Esik a BUX is, különösen a 4iG, az Appeninn és az Opus árfolyama. Az ellentmondásos nyilatkozatok Irán és az Egyesült Államok részéről fokozzák a bizonytalanságot, a tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, viszont Donald Trump tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Az olajár kissé emelkedik, akárcsak az aranyár.

Riasztást adott ki a MÁV: szünetel a vasúti forgalom a dél-balatoni vonalon

Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert - vihar miatt - fa dőlt a felsővezetékre Zamárdinál, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

2026. március 27. 05:00
Hamisítatlan tavaszi idő jön, kérdés, hogy ez kellemes-e – időjárás
2026. március 27. 04:15
Változik az Apple Maps, nem fognak örülni a felhasználók
