Jött az áhított eső, északkeleten brutális mennyiségben

Délnyugaton, illetve északon és keleten hullott jelentős csapadék, helyileg északkeleten kiugró értékek is születtek – írja a metnet.hu.

A nyár első napján a legtöbb csapaték Ricsén hullott: 41,8 milliméter.

Mint arról korábban az Időkép beszámolt, a meteorológiai nyár csapadékos időjárással indul, többfelé öntöző esőre lehet majd számítani, helyileg zivatarok is kialakulhatnak. A meteorológiai portál hozzáteszi: van még utánpótlás.

iFrame is not supported!

Szerda hajnalban nyugat felől újabb csapadéktömb érkezik, amely csütörtökig elsősorban a Dunántúlon és a középső tájakon, péntekig pedig már inkább keleten és északkeleten hozhat újabb esőt, záporokat, zivatarokat. Másrészről viszont a csapadék eloszlása nem lesz egyenletes, maradhatnak az országban szárazabb térségek is.

A több hullámban érkező csapadék sokfelé jelentősebb mennyiséget adhat, péntek reggelig több helyen 20-30 milliméter is összejöhet.