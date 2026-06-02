2026. június 2. kedd Anita, Kármen
Nyitókép: Unsplash

Jött az áhított eső, északkeleten brutális mennyiségben

Infostart

Az északnyugat felől érkezett csapadékzóna többfelé is igen jelentős mennyiségű esőt hozott, a legtöbb Ricsén hullott.

Délnyugaton, illetve északon és keleten hullott jelentős csapadék, helyileg északkeleten kiugró értékek is születtek – írja a metnet.hu.

A nyár első napján a legtöbb csapaték Ricsén hullott: 41,8 milliméter.

Mint arról korábban az Időkép beszámolt, a meteorológiai nyár csapadékos időjárással indul, többfelé öntöző esőre lehet majd számítani, helyileg zivatarok is kialakulhatnak. A meteorológiai portál hozzáteszi: van még utánpótlás.

Szerda hajnalban nyugat felől újabb csapadéktömb érkezik, amely csütörtökig elsősorban a Dunántúlon és a középső tájakon, péntekig pedig már inkább keleten és északkeleten hozhat újabb esőt, záporokat, zivatarokat. Másrészről viszont a csapadék eloszlása nem lesz egyenletes, maradhatnak az országban szárazabb térségek is.

A több hullámban érkező csapadék sokfelé jelentősebb mennyiséget adhat, péntek reggelig több helyen 20-30 milliméter is összejöhet.

időjárás

meteorológia

rekord

eső

csapadék

északkelet-magyarország

Sulyok Tamás köztársasági elnök egy interjúban részletezte, miért nem mond le

„Fenyegetéseken nem alapulhat sem demokrácia, sem jogállam” – hangsúlyozta egyebek között az államfő, aki most még inkább meg van győződve arról, hogy nincs helye a lemondásának.
 

