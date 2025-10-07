ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels

Vigyázat a boltban, a leggyakrabban hamisított fűszerről kijöttek a rémisztő statisztikák

Infostart / MTI

Minden második oregánó megbukott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén, amelynek fókuszában az oregánó és az őrölt bors állt. A vizsgált oregánó minták több mint 46 százaléka problémásnak bizonyult, 15 oregánó minta közül 4, átlagosan 70-80 százalékban tartalmazott idegen növényt.

Az ellenőrzések nemcsak a hagyományos és online kereskedelemben elérhető termékekre terjedtek ki, hanem a keleti és csomagolásmentes boltok lédig árusított fűszereire is. A szakemberek a termékek nyomonkövethetőségét, higiéniai feltételeit és tárolási gyakorlatát is ellenőrizték.

Emlékeztettek, az Európai Bizottság 2019-2021 között 21 uniós tagállam, Svájc és Norvégia részvételével végzett összehangolt ellenőrzést, amely során

10 000 elemzésből kiderült: az oregánó a leginkább hamisított fűszernövény. A minták közel fele idegen növényi anyagot - jellemzően olajfa- vagy mirtuszlevelet - tartalmazott.

Az EFSA és az EUROPOL jelentései is megerősítették, hogy az oregánó Európa egyik leggyakrabban hamisított fűszere.

A valódi oregánó termesztése és betakarítása költségesebb, mint az olajfa- vagy mirtuszlevelek begyűjtése. Ezek olcsóbb helyettesítőként nagy mennyiségben állnak rendelkezésre, és őrölve hasonló illat- és ízjegyeket mutatnak, így a fogyasztók számára érzékszervileg nehezen megkülönböztethetők. A laboratóriumi kimutatáshoz speciális, DNS-, kémiai és illóolaj-analízis vizsgálatokra van szükség.

Rákkeltő anyag az oregánóban

Az oregánóminták több mint 46 százaléka problémásnak bizonyult. A vizsgálatok kimutatták: a 15 oregánó minta közül 4 idegen növényt tartalmazott, átlagosan 70-80 százalékos arányban, sőt

volt, ahol az összetétel 85 százalékát olajfalevél adta.

Három termékben az uniós határértéket meghaladó mennyiségben mutattak ki veszélyes anyagot (Pirrolizidin-alkaloid), amely rövid távon májkárosodást okozhat, hosszú távon pedig potenciálisan rákkeltő, különösen veszélyes lehet a gyermekeknek. Az érintett vállalkozásokkal szemben hatósági eljárások indultak.

A célellenőrzés keretén belül ellenőrzött négy üzlet közül kettőben hiányos volt a nyomonkövethetőség. Több helyen fedetlen edényekben tárolták a fűszereket, amelyekbe a vásárlók akár kézzel is belenyúlhattak. A közös lapátok használata szintén komoly higiéniai kockázatot jelentett. Egy üzletben lejárt szavatosságú és magyar nyelvű jelölés nélküli fűszerek kerültek forgalomba. A feltárt jogsértések miatt összesen több mint 653 ezer forint bírságot szabott ki az NKFH.

Az őrölt bors vizsgálati mintái megfeleltek minden előírásnak: sem növényvédőszer-maradékot, sem mikrobiológiai szennyeződést nem találtak bennük.

A hatóság célja, hogy a veszélyes vagy félrevezető jelölésű termékek minél hamarabb lekerüljenek a polcokról, és hosszabb távon is növekedjen a fogyasztói biztonság. Az ellenőrzések egyben védik a tisztességes vállalkozásokat, és ösztönzik a gyártókat, kereskedőket a szabályok betartására.

