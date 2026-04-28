Law and order concept. Handcuffs, gavel on book on a wooden background, top view
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Halálos gyermekbántalmazás – az apa enyhébb büntetést kapott, pedig közbeléphetett volna

Infostart

Az anya brutálisan bántalmazta a mindössze három éves kisfiút, aminek az apa is tanúja volt, mégsem hívott segítséget. Egy rokon értesítette végül a mentőket, de ők már tehetetlenek voltak.

Az elsőfokú bíróság ítéletének tényállása szerint a vádlottak – a 28 éves nő és élettársa – egy háztartásban éltek a korábbi kapcsolatokból származó három, továbbá egy közös gyermekükkel – írja beszámolójában a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség. A nem kívánt terhességből 2020 szeptemberében született kisfiút haza sem vitték a kórházból, csupán két és fél évvel később kaptak szülői felügyeleti jogot, és került a családhoz a gyermek.

2023. október 18-án a 11 éves kislány üzenetet küldött az anyjának, hogy a három éves kisfiú nagyon sír és rázza a kiságyat. A vádlott válaszában a gyerek megölésével fenyegetőzött, majd hazaérve a még mindig síró gyermeket kegyetlen módon bántalmazta. A puffanásra az apa ugyan átment a másik szobából, látta is a gyermek súlyos sérüléseit, mégsem hívott orvosi segítséget. A gyermek másnap reggelre már nagyon rossz állapotba került, végül a családhoz érkező rokon értesítette a mentőket, akik már nem tudtak segíteni az áldozaton.

A Pécsi Törvényszék az anyát és élettársát emberölés bűntette miatt 14 és 10 év szabadságvesztésre, valamint közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen a vádlottak és védőik elsősorban felmentésért, másodsorban enyhítésért fellebbeztek.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség azt indítványozta, hogy a másodfokú bíróság állapítsa meg, hogy a vádlott nő különös kegyetlenséggel követte el az emberölést, és a büntetéseket hagyja helyben.

A Pécsi Ítélőtábla 2026. április 27-én kihirdetett, jogerős határozatában a fellebbviteli főügyészség indítványának megfelelően megállapította, hogy a nő cselekménye különös kegyetlenséggel elkövetettként is minősül. Az ítélőtábla a nő büntetését helybenhagyta, az élettársával szemben kiszabott szabadságvesztést pedig nyolc év hat hónapra enyhítette.

Cseh Tibor András: újfajta betegségek jelentek meg, változott a sertéshús ára is
Cseh Tibor András: újfajta betegségek jelentek meg, változott a sertéshús ára is

Az afrikai sertéspestis még úgy is képes komoly piaci károkat okozni a magyar állattenyésztésnek, hogy megakadályozzák a betegség átterjedését a vadállományról a haszonállatokra – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Cseh Tibor András beszélt a helyzet megoldási lehetőségéről, valamint az itthon újnak számító, a szőlőt pusztító aranyszínű sárgaság nevű kór veszélyeiről, ahogy a NAK jövőjéről is.
 

Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. a négyszeres telitalálat után: ezt tudni a nyertesekről és a hatósági vizsgálatról

Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. a négyszeres telitalálat után: ezt tudni a nyertesekről és a hatósági vizsgálatról

Miután egyetlen héten belül négy nagy számsorsjáték főnyereményét is elvitték Magyarországon, mindegyik nyertes jelentkezett a Szerencsejáték Zrt.-nél az összesen több mint 8 milliárd forintnyi fődíjért - számol be az Infostart. A lottótársaság közölte, a nyereményeket kifizetik az elrendelt hatósági ellenőrzéstől függetlenül.

Az AI-t is beveti a Covid-oltásáról ismert gyógyszergyártó: ha ez beválik, karnyújtásnyira kerülhetünk a rák ellenszeréhez

A Johnson &amp; Johnson mesterséges intelligencia segítségével felére csökkentette az új gyógyszerjelöltek azonosításához szükséges időt.

King says UK and US partnership 'more important' than ever in US Congress address

The King tells lawmakers that the "challenges we face are too great for any one nation to bear alone".

