2026. április 17. péntek Rudolf
Ceglédi ügy
Nyitókép: ügyészség

Lőszerrel seftelt, 130 ezer forint miatt állhat bíróság elé

Infostart

A Ceglédi Járási Ügyészség lőszerrel visszaélés bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki az engedély kereteit túllépve lőszereket töltött újra és azokat értékesítette.

A vádirat szerint a ceglédi férfi több sörétes, golyós és vadász lőfegyver tartására rendelkezett engedéllyel, továbbá házilagos lőszerelésre és újratöltésre is engedélyt szerzett 2022-ben. Ez utóbbi engedély birtokában a vádlott kizárólag saját felhasználás céljából gyárthatott a fegyvertartási engedélyében meghatározott fegyvereihez lőszereket.

A férfi 2024 októberétől több mint hat hónapon keresztül otthonában legalább 500 darab lőszert gyártott le és azt egyik ismerősének közel 130.000,- forintért értékesítette.

A Ceglédi Járási Ügyészség a férfit lőszerrel visszaélés bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását, valamint a bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközök elkobzását indítványozza.

Szakértő: Iránban sérül az Egyesült Államok nagyhatalmi imázsa, de ezzel nem szokott foglalkozni

Szakértő: Iránban sérül az Egyesült Államok nagyhatalmi imázsa, de ezzel nem szokott foglalkozni
Nem az Egyesült Államok terve szerint alakul az iráni konfliktus, ám ez nem feltétlenül jelenti, hogy kudarc lesz Washingtonnak – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában László Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóhelyettese. Szerinte a hasonló katonai beavatkozástól sem megy el az USA kedve.
 

Nemzetközi jogász: így akadályozhatja meg a Tisza-kormány a kilépést a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Nemzetközi jogász: így akadályozhatja meg a Tisza-kormány a kilépést a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Bár Magyarország 2002 óta tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, az azóta eltelt időben nem hirdették ki itthon törvényben a hágai székhelyű bíróság alapszabályát, aminek a köztársasági elnök „immunitása volt az oka” – mondta az InfoRádióban Tóth Norbert nemzetközi jogász. Az NKE egyetemi docense részletesen elmagyarázta, hogyan lehetne visszafordítani az elvileg június 2-án záruló kilépési folyamatot, ha a jövendő Tisza-kormány ezt akarná.
 

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Bár a fogyasztói ár maximálva van a hazai üzemanyagok esetében, a piaci nagykereskedelmi árak azonban holnap is változni fognak: a benzin és a dízel is olcsóbb lesz, írja a holtankoljak.

Durvul a helyzet Szombathelyen: védőmaszkokat osztanak a rákkeltő azbeszt-szennyezés miatt

Durvul a helyzet Szombathelyen: védőmaszkokat osztanak a rákkeltő azbeszt-szennyezés miatt

A súlyos azbesztveszély miatt ingyenes védőmaszkokat kapnak a Szombathelyi Oladi plató lakói, miközben hétfőn lakossági fórumot is tartanak az ügyben.

Israel and Lebanon ceasefire in effect as Trump says US 'very close' to deal with Iran

Israel and Lebanon ceasefire in effect as Trump says US 'very close' to deal with Iran

The US president says Iran has agreed to turn over its enriched uranium, but Tehran has not commented on the claim.

