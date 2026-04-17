A vádirat szerint a ceglédi férfi több sörétes, golyós és vadász lőfegyver tartására rendelkezett engedéllyel, továbbá házilagos lőszerelésre és újratöltésre is engedélyt szerzett 2022-ben. Ez utóbbi engedély birtokában a vádlott kizárólag saját felhasználás céljából gyárthatott a fegyvertartási engedélyében meghatározott fegyvereihez lőszereket.

A férfi 2024 októberétől több mint hat hónapon keresztül otthonában legalább 500 darab lőszert gyártott le és azt egyik ismerősének közel 130.000,- forintért értékesítette.

A Ceglédi Járási Ügyészség a férfit lőszerrel visszaélés bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását, valamint a bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközök elkobzását indítványozza.