Megfojtotta gyermekét a német nő Karcagon, vádat emeltek ellene

A német állampolgárságú nőnek tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt kell a bíróság előtt felelnie.

A vád szerint a nő a szintén német állampolgárságú élettársával és az akkor hétéves kiskorú gyermekével 2021 szeptemberében Németországból Magyarországra költözött, félbeszakítva a kiskorú sértett iskolai tanulmányait. A vádlott az élettársával és gyermekével előbb a Somogy vármegyei Polányban, egy bérelt ingatlanban éltek, majd 2022 szeptemberében egy karcagi bérleménybe költöztek – írja a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség közlése alapján a hvg.hu.

A kiskorú sértett Németországban az általános iskola első osztályát még nem végezte el a 2020-2021-es tanévben, amikor a vádlottal együtt Magyarországra költözött. A vádlott a gyermeket ezt követően nem íratta be egyetlen magyarországi oktatási intézménybe se, továbbá a kiskorú sértett németországi oktatásának folytatása iránt sem intézkedett annak ellenére, hogy a gyermek tankötelezettsége fennállt. A vádlott, mint a kiskorú sértett nevelésére, felügyeletére és gondozására köteles személy, ezen mulasztásával a feladatából adódó kötelezettségét súlyosan megszegte és veszélyeztette a kiskorú sértett érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődését – írták a közleményben.

A vádlott élettársa magyarországi tartózkodásuk ideje alatt időszakosan Ausztriában dolgozott. A nő ebben az időszakban a kiskorú sértettet rendszeresen felügyelet nélkül hagyva különböző szórakozóhelyeken italozott.

A nő 2025 február végére italozó életmódja miatt labilis érzelmi állapotba került.

Március 1-jén napközben folyamatosan alkoholt fogyasztott. Miután hazatért karcagi bérleményükbe, tovább folytatta az italozást. Délután telefonon összeveszett az élettársával, és ekkor elhatározta, hogy megöli a gyermekét és saját magával is végez. Az esti órákban a kiskorú sértettet megfojtotta, majd búcsúlevelet írt és öngyilkossági szándékkal megvágta a bal csuklóját.

A vádlott élettársa aznap este érkezett meg Ausztriából, vérző élettársához mentőt hívott, így a nőt megmentették.

Az ügyészség a vádiratában 15 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a – jelenleg is letartóztatásban lévő – vádlottal szemben azzal, hogy a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét is zárja ki, továbbá tiltsa el bármely olyan foglalkozás vagy tevékenység gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, valamint ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.

Az ügyészség azt is indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat tíz évre utasítsa ki Magyarország területéről. Az ügyben a Szolnoki Törvényszék dönt majd.

