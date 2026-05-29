ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.14
usd:
304.35
bux:
132643.79
2026. május 29. péntek Magdolna
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szabadnapos rendőrnő figyelt fel egy fiatalemberre a napokban, aki az egyik nyíregyházi lakótelepi játszótér pontjain ásott el csomagokat. A nyíregyházi nyomozók őrizetbe vették a gyanúsítottat, és kezdeményezték letartóztatását.
Nyitókép: Police.hu

Játszótéren ásta el a drogot, de épp arra járt egy rendőrnő

Infostart

Szabadnapos rendőrnő figyelt fel egy fiatalemberre a napokban, aki az egyik nyíregyházi lakótelepi játszótér pontjain ásott el csomagokat. Ezután bejelentést tett, értesítette szolgálatban lévő munkatársait a gyanús tevékenységet űző fiatalról.

A rendőrök perceken belül a helyszínre mentek, ahol tetten érték és elfogták a 19 éves budapesti K. D. S.-t, akinek a hátizsákjából 517 gramm, valamint a rejtekhelyeken elásva további 68,4 gramm droggyanús anyagot foglaltak le, a gyorsteszt eredménye alapján marihuánát – írja a police.hu.

K. D. S. a drogüzletet egy online, zárt csoportban bonyolította le a világhálón, ami lehetővé tette, hogy személyes kapcsolat nélkül juttathassa el a kábítószert a megrendelőkhöz. A rendőrök kutatást tartottak a férfi budapesti tartózkodási helyén, ahol különböző droggyanús anyagokat, közel 140 gramm növényi származékot, 25,3 gramm sárga gyantát, 54 darab szürke és lila tablettát foglaltak le, amelyeket igazságügyi vegyész szakértő vizsgál.

Police.hu
Police.hu

A rendőrök előállították K. D. S.-t a Nyíregyházi Rendőrkapitányságra, kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

A rendőrség az eset kapcsán kiemeli, hogy a marihuána a legnépszerűbb illegális szer, rendszeres használata lelki függőséghez vezethet. Füves cigaretta formájában erősen károsítja a tüdőt, torokfájás, légcsőhurut léphet fel. A marihuánát használóknál a rövid távú memória és a tanulási készségek is gyengülhetnek. A rendszeres használat az általános teljesítményen is meglátszik, enerváltságot okoz és növelheti a mentális betegségek kialakulásának veszélyét. Alkoholfogyasztás utáni használata könnyen vezet rosszulléthez, hányáshoz – olvasható.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Játszótéren ásta el a drogot, de épp arra járt egy rendőrnő

elfogás

kábítószer

nyíregyháza

díler

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Több tízezres leépítések – itt a német ipar alkonya?

Több tízezres leépítések – itt a német ipar alkonya?
Volkswagen: 35 ezer. Bosch: 22 ezer. ZF: 14 ezer. ThyssenKrupp: 11 ezer. A német ipar leépítési hulláma nem elszigetelt vállalati döntések sorozata, hanem annak jele, hogy az olcsó energiára, prémium autógyártásra, erős beszállítói láncokra és kínai keresletre épülő modell egyszerre több ponton is megsérült.
VIDEÓ
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.29. péntek, 18:00
Gacsályi József
az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Aggasztó kutatás: ahogy szívják, úgy válik egyre mérgezőbbé a Magyarországon is népszerű eszköz – Komoly lehet a veszély

Aggasztó kutatás: ahogy szívják, úgy válik egyre mérgezőbbé a Magyarországon is népszerű eszköz – Komoly lehet a veszély

A Kaliforniai Egyetem kutatói kimutatták, hogy a nagy kapacitású, akár több tízezer szívásos elektromos cigaretták töltőfolyadékában idővel több mérgező vegyület halmozódik fel, mint a frissen üzembe helyezett vape-ekben, ami komoly kockázatot jelenthet az azokat használók egészségére nézve - írja az Eurekalert.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most jelentették be, százezer autót hív vissza a Honda: hatalmas veszélyt rejtenek a kocsik

Most jelentették be, százezer autót hív vissza a Honda: hatalmas veszélyt rejtenek a kocsik

A Honda csaknem 100 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban egy gyártási hiba miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EU says Russia has crossed 'another line' after drone hits Romanian apartment block

EU says Russia has crossed 'another line' after drone hits Romanian apartment block

Romania says this is the "most serious" incident in its territory since the start of the Russia-Ukraine war, which has seen drones from both sides hit Nato countries in the region.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 28. 17:55
Cukros lében dulakodtak az esztergomi fagyizóban
2026. május 28. 12:29
Végzetes ütközés a Tiszán: enyhébb ítélet született
×
×