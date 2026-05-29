Játszótéren ásta el a drogot, de épp arra járt egy rendőrnő

A rendőrök perceken belül a helyszínre mentek, ahol tetten érték és elfogták a 19 éves budapesti K. D. S.-t, akinek a hátizsákjából 517 gramm, valamint a rejtekhelyeken elásva további 68,4 gramm droggyanús anyagot foglaltak le, a gyorsteszt eredménye alapján marihuánát – írja a police.hu.

K. D. S. a drogüzletet egy online, zárt csoportban bonyolította le a világhálón, ami lehetővé tette, hogy személyes kapcsolat nélkül juttathassa el a kábítószert a megrendelőkhöz. A rendőrök kutatást tartottak a férfi budapesti tartózkodási helyén, ahol különböző droggyanús anyagokat, közel 140 gramm növényi származékot, 25,3 gramm sárga gyantát, 54 darab szürke és lila tablettát foglaltak le, amelyeket igazságügyi vegyész szakértő vizsgál.

Police.hu

A rendőrök előállították K. D. S.-t a Nyíregyházi Rendőrkapitányságra, kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

A rendőrség az eset kapcsán kiemeli, hogy a marihuána a legnépszerűbb illegális szer, rendszeres használata lelki függőséghez vezethet. Füves cigaretta formájában erősen károsítja a tüdőt, torokfájás, légcsőhurut léphet fel. A marihuánát használóknál a rövid távú memória és a tanulási készségek is gyengülhetnek. A rendszeres használat az általános teljesítményen is meglátszik, enerváltságot okoz és növelheti a mentális betegségek kialakulásának veszélyét. Alkoholfogyasztás utáni használata könnyen vezet rosszulléthez, hányáshoz – olvasható.