Játszótéren ásta el a drogot, de épp arra járt egy rendőrnő

A rendőrök perceken belül a helyszínre mentek, ahol tetten érték és elfogták a 19 éves budapesti K. D. S.-t, akinek a hátizsákjából 517 gramm, valamint a rejtekhelyeken elásva további 68,4 gramm droggyanús anyagot foglaltak le, a gyorsteszt eredménye alapján marihuánát – írja a police.hu.
K. D. S. a drogüzletet egy online, zárt csoportban bonyolította le a világhálón, ami lehetővé tette, hogy személyes kapcsolat nélkül juttathassa el a kábítószert a megrendelőkhöz. A rendőrök kutatást tartottak a férfi budapesti tartózkodási helyén, ahol különböző droggyanús anyagokat, közel 140 gramm növényi származékot, 25,3 gramm sárga gyantát, 54 darab szürke és lila tablettát foglaltak le, amelyeket igazságügyi vegyész szakértő vizsgál.
A rendőrök előállították K. D. S.-t a Nyíregyházi Rendőrkapitányságra, kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.
A rendőrség az eset kapcsán kiemeli, hogy a marihuána a legnépszerűbb illegális szer, rendszeres használata lelki függőséghez vezethet. Füves cigaretta formájában erősen károsítja a tüdőt, torokfájás, légcsőhurut léphet fel. A marihuánát használóknál a rövid távú memória és a tanulási készségek is gyengülhetnek. A rendszeres használat az általános teljesítményen is meglátszik, enerváltságot okoz és növelheti a mentális betegségek kialakulásának veszélyét. Alkoholfogyasztás utáni használata könnyen vezet rosszulléthez, hányáshoz – olvasható.