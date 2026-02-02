ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.24
usd:
321.97
bux:
128207.55
2026. február 2. hétfő Aida, Karolina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Barbed wire stretched over rusty brackets mounted on a fence made of metal sheets against the backdrop of the red sunset sky.
Nyitókép: Aleksei Nikolaev/Getty Images

Szörnyűségek sorát művelték a nevelésből kikerült nővel

Infostart / MTI

Emberkereskedelem, kényszermunka bűntette és további bűncselekmények miatt indítványozta egy férfi és egy nő letartóztatását a Fejér Vármegyei Főügyészség. A kezdeményezésnek a Székesfehérvári Járásbíróság helyt adott.

A főügyészség pénteki közleménye szerint a döntés ellen mindkét gyanúsított fellebbezett.

A megalapozott gyanú szerint a férfi megismerkedett az átmeneti nevelésből kikerült, jövedelemmel, rendezett lakhatási viszonyokkal, családi kapcsolatokkal nem rendelkező, így kiszolgáltatott helyzetben lévő nővel, akit jobb életkörülmények ígéretével rávett arra, hogy a családja házába költözzön. A sértettnek házi-, illetve ház körüli, valamint szezonmunkákat kellett végeznie.

A gyanúsítottak

a munkabért és a 44 ezer forintos támogatást nem adták oda a nőnek,

azt a saját családjuk megélhetésére fordították, miközben a sértettet többször, különböző eszközökkel bántalmazták, a fogait kiverték, fojtogatták, számára megfelelő étkezést nem biztosítottak, az évszaknak megfelelő ruházatot nem biztosították neki. Kizárólag felügyelettel közlekedhetett, amennyiben a gyanúsítottak elhagyták az ingatlant, a sértettet bezárták a házba. A sértettnél a vele való bánásmód és az átélt traumák maradandó személyiségtorzulást eredményeztek – tették hozzá.

A cselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára és törvényi fenyegetettségére figyelemmel – amely 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztés - alaposan lehet tartani a gyanúsítottak szökésétől, elrejtőzésétől. Fennáll továbbá a bizonyítás megnehezítésének a veszélye is a tanúk jogellenes befolyásolása útján – közölte a Fejér Vármegyei Főügyészség.

Kezdőlap    Bűnügyek    Szörnyűségek sorát művelték a nevelésből kikerült nővel

emberkereskedelem

kényszermunka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hortay Olivér: egy V4-egység mentén kialakuló koalíció törölheti el a brüsszeli karbonadót és annak kiterjesztését

Hortay Olivér: egy V4-egység mentén kialakuló koalíció törölheti el a brüsszeli karbonadót és annak kiterjesztését

A Századvég legújabb elemzése szerint Brüsszel a világ legmagasabb karbonadóival terheli az uniós energiatermelőket, ami az elhibázott szankciós politikával együttesen az amerikai és a kínai ipari villamosenergia-árak kétszeresére emeli az európai árakat. Egy uniós erőműnek 2024-ben háromszor annyit kellett fizetnie egy tonna kibocsátott szén-dioxid után, mint egy amerikai, és ötször annyit, mint egy kínai energiavállalatnak – mondta az InfoRádióban a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője, Hortay Olivér.
Szakértő: jogszerűtlen a Mercosur-egyezmény, Németország mégis valamiért nagyon akarja

Szakértő: jogszerűtlen a Mercosur-egyezmény, Németország mégis valamiért nagyon akarja

Az Európai Bizottság az Európai Parlament jóváhagyása nélkül is alkalmazni akarja a Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást. Ehhez már az is elegendő lenne, ha egy Mercosur-ország ratifikálná a szerződést –- nyilatkozta az InfoRádióban Máthé Réka Zsuzsánna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársa.
VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Az orosz MK.ru oldal beszámolója szerint újabb területen szakadt át a frontvonal Ukrajnában. Az orosz alakulatok Szumiban hajtottak végre támadást, a helyzet egyelőre redkívül instabil. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az oroszok látványosan megváltoztatták a taktikájukat Ukrajnában, immár nem az energetikai létesítmények jelentik az elsődleges célpontot – számolt be az RBK. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva, amit Donald Trump közel-keleti akciója okozott: teljesen felborult az olajpiac, ez most egy komoly árzuhanás

Durva, amit Donald Trump közel-keleti akciója okozott: teljesen felborult az olajpiac, ez most egy komoly árzuhanás

Az áresést tovább fokozta az amerikai dollár erősödése, amely drágábbá teszi az olajat a nem dollárban fizető vásárlók számára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer believes Mandelson should leave Lords as files suggest he shared government emails with Epstein

Starmer believes Mandelson should leave Lords as files suggest he shared government emails with Epstein

Emails released in the Epstein files suggest Lord Mandelson forwarded internal government information to Jeffrey Epstein in 2009.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 2. 12:18
Jóban volt az apjával, mégis halálra késelte a buli után
2026. február 2. 11:29
Top 50-es magyar bűnözőt fogtak Németországban
×
×
×
×