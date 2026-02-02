Szörnyűségek sorát művelték a nevelésből kikerült nővel

A főügyészség pénteki közleménye szerint a döntés ellen mindkét gyanúsított fellebbezett.

A megalapozott gyanú szerint a férfi megismerkedett az átmeneti nevelésből kikerült, jövedelemmel, rendezett lakhatási viszonyokkal, családi kapcsolatokkal nem rendelkező, így kiszolgáltatott helyzetben lévő nővel, akit jobb életkörülmények ígéretével rávett arra, hogy a családja házába költözzön. A sértettnek házi-, illetve ház körüli, valamint szezonmunkákat kellett végeznie.

A gyanúsítottak

a munkabért és a 44 ezer forintos támogatást nem adták oda a nőnek,

azt a saját családjuk megélhetésére fordították, miközben a sértettet többször, különböző eszközökkel bántalmazták, a fogait kiverték, fojtogatták, számára megfelelő étkezést nem biztosítottak, az évszaknak megfelelő ruházatot nem biztosították neki. Kizárólag felügyelettel közlekedhetett, amennyiben a gyanúsítottak elhagyták az ingatlant, a sértettet bezárták a házba. A sértettnél a vele való bánásmód és az átélt traumák maradandó személyiségtorzulást eredményeztek – tették hozzá.

A cselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára és törvényi fenyegetettségére figyelemmel – amely 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztés - alaposan lehet tartani a gyanúsítottak szökésétől, elrejtőzésétől. Fennáll továbbá a bizonyítás megnehezítésének a veszélye is a tanúk jogellenes befolyásolása útján – közölte a Fejér Vármegyei Főügyészség.