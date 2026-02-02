ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 2. hétfő
A rendőrségi szemlefotón az elkövetéshez használt kés látható.
Nyitókép: Fotó: ügyészség

Jóban volt az apjával, mégis halálra késelte a buli után

Infostart

A Pest Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki több késszúrással megölte édesapját.

A Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleményben tájékoztatott arról, hogy a vádirat szerint a Szentendre közeli településen élő férfi – a bűnügy vádlottja – tizennyolc éves korától édesapjával, a sértettel élt együtt.

A vádlott nem dolgozott, apja tartotta el.

A férfi és az apja közötti kapcsolat amúgy jó volt. 2024 áprilisában egy baráti társaságban együtt ünnepelték a sértett születésnapját.

A születésnapi ünneplés másnapján a reggeli órákban, amikor a vádlott felébredt, magához vett egy közel 15 cm pengehosszúságú kést és a nappaliba ment.

A férfi a nappaliban tartózkodó édesapját több mint tíz alkalommal, közepes erővel nyakon és mellkason szúrta, majd bejelentést tett a segélyhívón, hogy az édesapját megszurkálta és küldjenek segítséget.

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit emberölés bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint az elkövetéshez használt kés elkobzását indítványozza.

Az apa a kórházba szállítását követően elhunyt.

