2026. január 15. csütörtök Lóránd, Lóránt
Close-up Of Male Judge In Front Of Mallet Holding Documents
Nyitókép: AndreyPopov/Getty Images

Ismét tárgyalást tartottak a gyöngyösi betonozós gyilkosság ügyében

Infostart

A szörnyű gyilkosság még 2022-ben történt, melynek során egy vállalkozót öltek meg, az elkövetők pedig megpróbálták eltüntetni a nyomokat.

Az ügyészség az I. és II. rendű vádlottakat előre kitervelten, társtettesként elkövetett emberölés és kifosztás bűntettével, míg a III., IV. és V. rendű vádlottakat lőfegyverrel, lőszerrel visszaélés, a VI. rendű vádlottat pedig bűnpártolás bűntettével vádolja. Az ügy tárgyalása 2024 novemberében kezdődött az Egri Törvényszéken – írja sajtóközleményében a törvényszék.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, a nyomozás kiderítette, hogy egy testvérpár követhette el a gyilkosságot. Áldozatuk egy építési vállalkozó volt, a bűncselekmény nyomait pedig megpróbálták egy friss betonréteggel eltüntetni. A fegyvert a testvérek édesanyja és annak ismerőse próbálta elrejteni egy zsákban a férfi padlásán.

A bíróság megtartotta az előkészítő üléseket, majd kihallgatta az I. és II. rendű vádlottakat.

A III. és VI. rendű vádlottak az előkészítő ülésen beismerő nyilatkozatot tettek és lemondtak a tárgyaláshoz való jogukról. A bizonyítást megelőzően az eljárás kezdeti szakaszában nem lehetett megnyugtatóan állást foglalni abban a kérdésben, hogy az emberölésben nem érintett vádlottakra befejezhető-e az ügy az előkészítő ülésen.

A 2026. január 15-i tárgyaláson a VI. rendű vádlott nem tudott megjelenni, az ő vonatkozásában a törvényszék elkülönítette az eljárást.

A törvényszék a III., IV. és V. rendű vádlottakra ítéletet hozott, őket bűnösnek mondta ki lőfegyverrel, lőszerrel visszaélés bűntettében és ezért 1 év 2 hónaptól 1 év 4 hónapig terjedő börtönbüntetést szabott ki, amelyek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette, az V. rendű vádlottat bűnügyi költség megfizetésére is kötelezte. Az ítélet jogerős, azt a vádlottak, a védők és az ügyész is tudomásul vette.

A továbbiakban a törvényszék jelentős számú, nagyságrendileg 20 tanú kihallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást, valamint szükséges az okirati és tárgyi bizonyítási eszközök ismertetése. Az okiratok között több szakértői vélemény is van.

A vádirat szerint az I. és II. rendű vádlottak építőipari kivitelezési munkák miatt kerültek üzleti kapcsolatba a sértettel, közöttük fiktív számlázási tevékenység miatt egyre mélyülő konfliktushelyzetet alakult ki. E helyzetben I. és II. rendű vádlottak elhatározták, hogy a sértettet megölik, holttestét elrejtik, mindezzel azt a látszatot keltve, hogy a sértett a visszafizetendő összeggel ismeretlen helyre távozott. A vádlottak a magukkal vitt lőfegyverrel, néhány méterről, több célzott lövést adtak le a sértettre, aki a helyszínen életét vesztette, holttestét a használatukban lévő személygépkocsi csomagtartójába tették.

Az elkövetéshez használt sportpisztolyt és a töltényeket az I. rendű vádlott vásárolta a III. rendű vádlottól. Az ügylet létrejöttében a felek között a IV. rendű vádlott közvetített. Annak érdekében, hogy a nyomozó hatóság az elrejtett lőfegyvert ne találja meg, az I. rendű vádlott letartóztatása idején rejtjelezett üzenetet tartalmazó levelet küldött a VI. rendű vádlottnak. A titkos üzenettel az I. rendű vádlott arra hívta fel a VI. rendű vádlottat, hogy a fegyvert V. rendű vádlott közreműködésével azonnal vigyék el a rejtekhelyéről.

