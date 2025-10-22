Szabadnapos rendőr buktatta le az orvhorgászt – videó

A Készenléti Rendőrség Regionális Igazgatóságának bevetési állományába tartozó szabadidős járőrvezető október 16-án horgászat közben vette észre, hogy a part közelében egy férfi egymás után húzza ki a vízbe helyezett zsinórokat – írja beszámolójában a rendőrség.

A rendőr csónakjával közelebb ment, hogy jobban lássa, amint a horgász szabálytalanul próbál halat fogni. A tapasztalt járőrnek azonnal feltűnt, hogy a férfi véghorgokat – más néven fenékhorgokat – használ, ami illegális horgászati eszköznek számít.

A rendőr felszólította a férfit, hogy hagyja abba a tevékenységet, majd igazolta magát, és elmondta, hogy értesíti kollégáit. A jogsértő eleget tett a kérésnek, elismerte tettét és együttműködően viselkedett.

A helyszínre érkező járőrök előállították a férfit, majd orvhalászat miatt indult vele szemben büntetőeljárás.

A törvénytelen módszerrel dolgozó pecásról videót is közzétett a rendőrség: