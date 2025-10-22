ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.21
usd:
335.42
bux:
103561.53
2025. október 22. szerda Előd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy horgászúszó a víz felszínén.
Nyitókép: Unsplash

Szabadnapos rendőr buktatta le az orvhorgászt – videó

Infostart

A szabadnapját töltő készenléti rendőr a sajópetri bányatavaknál figyelt fel a törvénytelen módszerekkel halat fogni próbáló férfire.

A Készenléti Rendőrség Regionális Igazgatóságának bevetési állományába tartozó szabadidős járőrvezető október 16-án horgászat közben vette észre, hogy a part közelében egy férfi egymás után húzza ki a vízbe helyezett zsinórokat – írja beszámolójában a rendőrség.

A rendőr csónakjával közelebb ment, hogy jobban lássa, amint a horgász szabálytalanul próbál halat fogni. A tapasztalt járőrnek azonnal feltűnt, hogy a férfi véghorgokat – más néven fenékhorgokat – használ, ami illegális horgászati eszköznek számít.

A rendőr felszólította a férfit, hogy hagyja abba a tevékenységet, majd igazolta magát, és elmondta, hogy értesíti kollégáit. A jogsértő eleget tett a kérésnek, elismerte tettét és együttműködően viselkedett.

A helyszínre érkező járőrök előállították a férfit, majd orvhalászat miatt indult vele szemben büntetőeljárás.

A törvénytelen módszerrel dolgozó pecásról videót is közzétett a rendőrség:

Kezdőlap    Bűnügyek    Szabadnapos rendőr buktatta le az orvhorgászt – videó

rendőrség

készenléti rendőrség

szolgálati idő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: ha eljön az ideje, megrendezzük

Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: ha eljön az ideje, megrendezzük
Az amerikai elnök múlt csütörtökön telefonon egyeztetett orosz kollégájával, és közölte, hogy Budapesten személyesen is találkoznak, aminek már az előkészületei is megkezdődtek. Donald Trump kedden azt ígérte, hogy két napon belül döntés születik a találkozót illetően, miközben egy fehér házi tisztviselő arról számolt be, hogy az amerikai elnök nem tervez találkozni a közeljövőben Vlagyimir Putyinnal.
 

Szijjártó Péter: nem Magyarország van elszigetelve, hanem az unió

Donald Trump is megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról

Megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról Szergej Lavrov orosz külügyminiszter

Budapest miért lenne más, mint Alaszka – vetette fel a volt kijevi amerikai nagykövet

Eldurvuló belpolitikai vita Ukrajnában: részleges fegyverexport indulhat háború idején

Eldurvuló belpolitikai vita Ukrajnában: részleges fegyverexport indulhat háború idején

Az elnök jóváhagyásával az ukrán állam a jövőben engedélyezheti azoknak a fegyvereknek a külföldi értékesítését, amelyekből több áll rendelkezésre, mint amennyire a fronton szükség van. Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban azt mondta, az ukrán hadiiparban krónikus alulfoglalkoztatottság tapasztalható, ezért a szektorban dolgozók egyre elégedetlenebbek, az export teljes megnyitását követelik, a társadalom viszont ezt nehezen fogadná el, hiszen az ország hadban áll az oroszokkal.
VIDEÓ
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.22. szerda, 18:00
Romsics Ignác
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Régiós sikertörténet: így vált Magyarország a közép-kelet-európai árampiac egyik motorjává

Régiós sikertörténet: így vált Magyarország a közép-kelet-európai árampiac egyik motorjává

Az elmúlt másfél évtizedben a HUPX a közép-kelet-európai régió egyik legelismertebb és leglikvidebb szervezett villamosenergia-piacává vált. De hogyan lehet úgy lépést tartani az iparági fejlődéssel, hogy közben a piaci szereplők igényei is maximálisan teljesüljenek?  Simon Gábor, a DLA Piper Hungary Energia szakterületének vezetője, dr. Vajta Mátyás, a HUPX Zrt. vezérigazgatója és Pintér László, a HUPX Zrt. kereskedelmi vezetője a hazai áramtőzsde fejlődéséről, regionális szerepvállalásáról, a zöld átmenetről, valamint a digitalizáció és technológiai innováció kínálta lehetőségekről osztották meg gondolataikat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly változás érik az Otthon Start kapcsán: többszázezer hitelfelvevőt érinthet

Komoly változás érik az Otthon Start kapcsán: többszázezer hitelfelvevőt érinthet

A társasházi építményi jog lehetővé tenné a még át nem adott ingatlanokra való jelzálogjog bejegyzését.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he did not want 'wasted meeting' after plan for Putin talks shelved

Trump says he did not want 'wasted meeting' after plan for Putin talks shelved

The comments by the US president come after plans to meet his Russian counterpart over the war in Ukraine were put on hold.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 22. 08:54
Embernek nehezen nevezhető – égre-földre keresik Sülysáp rémét – videó
2025. október 21. 22:00
Tankönyvekkel verte át a diákot egy csaló
×
×
×
×