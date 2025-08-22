Kerékpárúton menekült a furgonos a rendőrök elől, majdnem elgázolt egy családot – videó

A vádirati tényállás szerint az ügy vádlottja soha nem rendelkezett járművezetői engedéllyel és a vezetésre nem is volt alkalmas. Ennek ellenére volán mögé ült, amiért a helyi rendőrök többször is intézkedtek vele szemben. A férfit korábban a járművezetéstől eltiltották.

2021 szeptemberének egy délutánján a vádlott egy furgont vezetett, amikor Törökbálinton a rendőrök felismerték, de intézkedni nem tudtak vele szemben, mert nem állt meg, hanem menekülni kezdett az autóval. A rendőrök üldözőbe vették, melynek során a vádlott a járművel felhajtott a Biatorbágy felé vezető kerékpárútra. Gyorsítva próbált elmenekülni az őt követő szirénázó rendőrautó elől. Ámokfutása során majdnem elgázolt egy kutyáját sétáltató férfit és egy kerékpáros csoportot, köztük gyerekekkel.

A vádlott Biatorbágyhoz érve egy földútra, majd egy tanyán keresztül az erdőbe hajtott, így el tudott menekülni a rendőrök elől, akik nem a helyszínen, hanem csak később fogták el – írja az ugyeszseg.hu.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség az ámokfutóval szemben közúti veszélyeztetés bűntette és járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétsége miatt emelt vádat.