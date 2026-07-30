Magyar Péter rendkívüli bejelentkezése

Jó hírt közölt Magyar Péter: várhatóan vasárnaptól újraindulhat az erőmű meghibásodás miatt leállt blokkja, ami 380 megawattos pluszkapacitást jelent a rendkívüli energiahelyzet idején.

A kormányfő az erőműben készített felvételen felidézte: Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőművében szerdán, a paksi atomerőmű egyik blokkjának kiesésével egyidőben állt le az áramtermelés, miután a G3 blokk tervezett indításakor egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek.

Ez a leállás az eddigi legkritikusabb magyarországi energiahelyzet idején a paksi kiesés mellett további 380 megawattos teljesítménycsökkenést jelent – tette hozzá.

Közölte, a részben állami tulajdonú erőmű vezetésétől azt a tájékoztatást kapták, hogy a javítás folyamatban van, a meghibásodott alkatrészt Svájcból és Franciaországból is megrendelték, és az érintett terület lehűtését követően már pénteken megkezdődhet a beszerelése.

Arról is beszélt, hogy a MAVIR folyamatosan tárgyal a legnagyobb magyarországi fogyasztóknak számító ipari üzemekkel, hogy a vállalatok milyen fogyasztási korlátozásokat tudnak vállalni a következő napokban a legkritikusabb időszakban, a 17 és 22 óra közötti idősávban.

Várhatóan azok az üzemek kerülnek sorra, ahol akkumulátorokat, cementet és műtrágyát állítanak elő.

Autógyárak és a nyíregyházi LEGO-üzem is bekerülhet ebbe a körbe – emelte ki Magyar Péter, aki nyomatékosan felszólította a nagyfogyasztókat az elvárt fogyasztáscsökkentésre.

A miniszterelnök közölte azt is, hogy jelen időszakban, amikor a magyarországi villamosenergia-termelés kapacitása jelentősen csökkent, valamennyi szomszédos országból vásárolunk elektromos áramot. Kiemelte, hogy Ukrajnából is érkezik energiaimport.

Holnap a MOL százhalombattai finomítójából és a Paksi Atomerőműből jelentkezünk – mondta közösségi oldalán a kormányfő.