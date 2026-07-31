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Orosz rakétacsapásban megsemmisült autó egy rommá vált épület előtt a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Szlovjanszkban 2023. március 27-én. A támadásban két helyi lakos vesztette életét és legalább 29-en megsérültek.
Nyitókép: MTI/EPA/Maria Senovilla

Ez valóban fáj az ukránoknak, hamarosan indulhat az ostrom

Infostart / MTI

Uragán rakéta-sorozatvetőkkel és drónok támogatásával lőtték az orosz erők Szlovjanszkot, Donyeck megye második legnagyobb, még ukrán kézen lévő városát.

A tüzérségi csapás következtében a város egyik lakónegyedében hat lakóház rongálódott meg, és egy részén az áramellátás is megszűnt, a hatóságok pedig dolgoznak a helyreállításon – írja a portfolio.hu.

Az incidens jelzi, hogy a település az orosz rakéta-sorozatvetők lőtávolságán belülre került. A BM–27 Uragán lőszertípustól függően 8–35 kilométeres lőtávolsággal bír, és a kilövőjárműveket az ukrán dróntevékenység, valamint az ellentüzérségi tűz miatt a saját vonalak mögött, mélységben alkalmazzák.

A fejlemények alapján a Szlovjanszk–Kramatorszk térség egyre inkább frontvárossá válik, és a következő hetekben vagy hónapokban megindulhat a még ukrán kézen lévő két legnagyobb város gyalogsági ostroma is.

Közben tűz ütött ki a Wildberries vezető orosz webáruház volgográdi logisztikai létesítményében dróntámadás következtében, az előzetes információk szerint személyi sérülés nem történt - közölte a cég sajtószolgálata.

Andrej Bocsarov, a volgográdi régió kormányzója arról számolt be, hogy egy lakótömb és egy családi ház is megrongálódott, és tűz keletkezett az üzemanyag- és energiaipari komplexum egyik ipari létesítményében, valamint raktárépületekben. A régióban a tömeges ukrán dróntámadás következtében öt civil sebesült meg.

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