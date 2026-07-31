Elhunyt Gálvölgyi János felesége

„Méltósággal viselt, hosszú betegség után, életének 81. évében elhunyt Gálvölgyi (Gács) Judit műfordító, szerkesztő” – írja közleményében a család.

Gálvölgyi Judit 1946. január 8-án született Budapesten, Gács Judit néven. Édesapja Gács Rezső magyar bűvész, érdemes és kiváló művész volt, akit a legtöbben Rodolfo néven ismertek – emlékezik róla a 24.hu.

Gálvölgyi Judit műfordító volt, több tízezer oldalnyi fordítása jelent már meg. Noha A Gyűrűk Urát végül Réz Ádám és Göncz Árpád fordították magyarra, azért Gálvölgyi Judit is fordított Tolkient: A szilmarilok és a Húrin gyermekei című műveket, melyek első ízben 1991-ben, illetve 2008-ban jelentek meg idehaza. De fordított Bram Stokertől, Agatha Christie-től, Mary Shelley-től, Jackie Collinstól és Danielle Steele-től is.

Gálvölgyi Jánossal húszéves korában ismerkedett meg, a színész akkor tizennyolc volt. Judit eleinte éretlennek tartotta Jánost, így a kapcsolatuk barátsággal indult, de a színész öt éven át kitartóan udvarolt. Rodolfo eredetileg civil foglalkozású férjet szeretett volna a lányának, de Gálvölgyit megismerve gyorsan megkedvelte a színészt.

Az 1971-ben kötött frigyükből két lányuk született.