63 embert kaptak el Budapesten

Ittas járművezetők, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői is rendőrkézre kerültek az átfogó budapesti rendészeti fellépés második hetében. A rendőrök 63 embert elfogtak, további 56-ot előállítottak - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
A rendőrök 2907 embert igazoltattak, 63 embert elfogtak, 56-ot előállítottak, valamint 23 esetben hajtottak végre biztonsági intézkedést.
Helyszíni bírságot 81 esetben szabtak ki, 36 szabálysértési és 35 büntetőfeljelentést tettek, valamit közigazgatási bírságokat is alkalmaztak.
A rendőrök a köztisztasági szabályok megszegése, közterületi alkoholfogyasztás, a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklása, továbbá több közlekedési jogsértés miatt is intézkedtek.
Egy hírügynökség szerint Kína heteken belül vállról indítható rakétákkal láthatja el Iránt. Teherán Izraellel és az Egyesült Államokkal folytatott háborúja közben szintet lépett egy, a Szuezi-csatorna elleni támadással. Közben az Iránnal szövetséges húszik „tranzitdíjat” vetnének ki a Vörös-tengeren áthaladó hajókra.
Magyar Péter bejelentette, hogy hétfőn teljesen leáll a Paksi Atomerőmű. A Dunamenti Erőmű blokkját viszont sikerülhet időben újraindítani. Megüzente a cégeknek, hogy mindenki jobban jár, ha önként korlátozzák az áramfogyasztását. A kritikus időszak hétfőtől kezdődik.