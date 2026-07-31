63 embert kaptak el Budapesten

A rendőrök 2907 embert igazoltattak, 63 embert elfogtak, 56-ot előállítottak, valamint 23 esetben hajtottak végre biztonsági intézkedést.

Helyszíni bírságot 81 esetben szabtak ki, 36 szabálysértési és 35 büntetőfeljelentést tettek, valamit közigazgatási bírságokat is alkalmaztak.

A rendőrök a köztisztasági szabályok megszegése, közterületi alkoholfogyasztás, a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklása, továbbá több közlekedési jogsértés miatt is intézkedtek.

A VIII. kerületben is

A BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság rendőrei július 29-én a II. János Pál pápa téren, a Blaha Lujza téren, a Rákóczi téren és a környező közterületeken tartottak célzott ellenőrzést.



A Rákóczi téren a járőrök két férfira figyeltek fel, akik a rendőrök láttán idegesen próbálták elrejteni a náluk lévő üvegpipát. A 26 éves férfi az igazoltatáskor elmondta, hogy röviddel a rendőrök érkezése előtt abból kábítószert, „kristályt” fogyasztottak. Elfogásukat követően a kábítószer gyorsteszt egyiküknél THC-ra, a másiknál THC-ra és amfetaminszármazékra is pozitív eredményt mutattak. A két férfit gyanúsítottként hallgatták ki, velük szemben kábítószer birtoklása miatt indult büntetőeljárás.



Az ellenőrzések során a II. János Pál pápa téren egy körözött személyt is elfogtak. A Blaha Lujza téren két emberrel szemben szabálysértési feljelentést tettek, mert a rendőri felszólítás ellenére nem igazolták magukat. Az egyenruhások emellett a Blaha Lujza téren és a Kálvária téren egy-egy magatehetetlen személy miatt is intézkedtek.