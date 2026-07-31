ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.28
usd:
315.66
bux:
146185.07
2026. július 31. péntek Oszkár
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Igazoltatás a Blaha Lujza téren.

63 embert kaptak el Budapesten

Infostart

Ittas járművezetők, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői is rendőrkézre kerültek az átfogó budapesti rendészeti fellépés második hetében. A rendőrök 63 embert elfogtak, további 56-ot előállítottak - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A rendőrök 2907 embert igazoltattak, 63 embert elfogtak, 56-ot előállítottak, valamint 23 esetben hajtottak végre biztonsági intézkedést.

Helyszíni bírságot 81 esetben szabtak ki, 36 szabálysértési és 35 büntetőfeljelentést tettek, valamit közigazgatási bírságokat is alkalmaztak.

A rendőrök a köztisztasági szabályok megszegése, közterületi alkoholfogyasztás, a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklása, továbbá több közlekedési jogsértés miatt is intézkedtek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    63 embert kaptak el Budapesten

budapest

rendőrség

ellenőrzés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hetekig nem lehet visszakapcsolni a paksi atomerőművet – Magyar Péter elmondta, mi várható

Hetekig nem lehet visszakapcsolni a paksi atomerőművet – Magyar Péter elmondta, mi várható
Az országban évtizedek óta nem látott helyzet alakul ki jövő hétre, mivel várhatóan hétfőre teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet. Kiderült, hogy mikor indulhat újra a termelés a Dunamenti Erőműben és hogy mik lesznek a teendők.
 

Paks leáll: át kell kapcsolnunk magunkat

Hőgutáról posztolt az egészségügyi miniszter

Rendkívüli korlátozást jelentett be a gödi Samsung a hőség miatt

Kína vállról indítható rakétákkal „higgasztaná le” Iránt

Kína vállról indítható rakétákkal „higgasztaná le” Iránt

Egy hírügynökség szerint Kína heteken belül vállról indítható rakétákkal láthatja el Iránt. Teherán Izraellel és az Egyesült Államokkal folytatott háborúja közben szintet lépett egy, a Szuezi-csatorna elleni támadással. Közben az Iránnal szövetséges húszik „tranzitdíjat” vetnének ki a Vörös-tengeren áthaladó hajókra.
VIDEÓ
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
Forró ősz az olajpiacon. Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.31. péntek, 18:00
Csörnyei Géza
a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyar Péter: hétfőn teljesen leáll a Paksi Atomerőmű

Magyar Péter: hétfőn teljesen leáll a Paksi Atomerőmű

Magyar Péter bejelentette, hogy hétfőn teljesen leáll a Paksi Atomerőmű. A Dunamenti Erőmű blokkját viszont sikerülhet időben újraindítani. Megüzente a cégeknek, hogy mindenki jobban jár, ha önként korlátozzák az áramfogyasztását. A kritikus időszak hétfőtől kezdődik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meghalt Gálvölgyi Judit

Meghalt Gálvölgyi Judit

81. évében pénteken elhunyt Gálvölgyi Judit műfordító, szerkesztő.

BBC
Business Sport Travel Science
About 49,000 migrants enter Spanish enclave of Ceuta, officials say

About 49,000 migrants enter Spanish enclave of Ceuta, officials say

This comes after thousands of migrants were reported to have illegally crossed into the territory on Thursday and Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 30. 21:20
Jelentős mennyiségű partidroggal indult az Ozorára
2026. július 30. 15:04
Hollywoodi trükközés Magyarországon: 174 milliós csalást leplezett le a NAV
×
×