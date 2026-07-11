ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.56
usd:
311.49
bux:
142467.45
2026. július 11. szombat Lili, Nóra
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Áder János volt köztársasági elnök beszédet mond az alaptörvény tervezett módosítása ellen, a Fidesz és a KDNP közös szervezésében tartott demonstráción a Sándor-palota elõtt 2026. július 9-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Áder Jánosnak elege lett, bepereli Magyar Pétert

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Hazugságnak nevezte Magyar Péter miniszterelnök állításait a 2018-as amerikai útjáról Áder János, aki bejelentette: büntető- és polgári pert indít az ügyben. Az volt köztársasági elnök azt nyilatkozta, hogy nem családi vakáción, hanem hivatalos úton járt az Egyesült Államokban, és ezt a Külügyminisztériumban fellelhető dokumentumok is alátámasztják.

A Hír TV-nek nyilatkozva Áder közölte, lánya utazásának minden költségét – a repülőjegytől a belépőkig – magánszámláról fizették, ezért szerinte valótlan az az állítás, hogy azt az adófizetők állták. Arról ugyanakkor nem beszélt, hogy lánya miért kísérte el a hivatalos útra.

Visszautasította azt a vádat is, hogy közpénzből járt volna külföldi horgászutakon. „Volt egy harmadik állítása is, hogy közpénzen szoktam járni horgászni külföldre. Ez megint egy képtelen dolog” – fogalmazott Áder János, hozzátéve: mivel elege van az egészből, ezért

bepereli a miniszterelnököt.

Magyar Péter csütörtöki Facebook-bejegyzésében azt állította, hogy a hivatalosként bemutatott amerikai látogatás jelentős része valójában családi programokból állt, amelyek költségeit az állam állhatta.

Példaként a több százezer forintos Disney World-belépőket, egy New York-i helikopteres városnézést, valamint egy második, Orlando közelében lefoglalt szállást említett.

A miniszterelnök szerint az út összesen 55 millió forintba került az államnak, ezért arra szólította fel Ádert, mondja el, ebből mennyit térített vissza az államkasszába. Emellett arra is választ várt, hány külföldi horgászatát finanszírozták közpénzből, és mikor fizeti vissza az általa magáncélúnak nevezett kiadások összegét.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Áder Jánosnak elege lett, bepereli Magyar Pétert

per

áder jános

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Őzgázolás: most indul a „szezon”, szinte minden felelősség a sofőröké – részletek

Őzgázolás: most indul a „szezon”, szinte minden felelősség a sofőröké – részletek
Eljött az őzek párzási időszakának kezdete, a szokásosnál is fokozottabban érdemes figyelni az autósoknak az utakon, nem csupán éjszaka, hanem napközben is óvatosan kell közlekedni – mondta az InfoRádióban Földvári Attila, a Magyar Vadászkamara szóvivője. A vadgázolás – a személyi sérülések mellett – komoly anyagi kárral is járhat, ami ráadásul az esetek döntő többségében a sofőrt terheli Kovács Kázmér biztosítási szakjogász, a Magyar Autóklub ügyvédje szerint.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.13. hétfő, 18:00
Palócz Éva
a Kopint-Tárki vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Úgy néz ki, itt a vége - Kevés mozgástér maradt Sulyok Tamásnak

Úgy néz ki, itt a vége - Kevés mozgástér maradt Sulyok Tamásnak

Hétfőn az Országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek öt napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás - írta szombaton Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt az új rendelet: minimum 16 százalékkal kérhetnek ezután többet a szakik, emelkedett a rezsióradíj

Itt az új rendelet: minimum 16 százalékkal kérhetnek ezután többet a szakik, emelkedett a rezsióradíj

A korábbi rendelet 6764 forintban határozta meg az építőipari rezsióradíj legkisebb mértékét, ez közel 16 százalékkal 7830 forintra nő. És ebben még nincs benne a 27% áfa.

BBC
Business Sport Travel Science
US wants Iran to pledge to stop shooting at ships in Strait of Hormuz

US wants Iran to pledge to stop shooting at ships in Strait of Hormuz

Vice-President JD Vance is among US officials expected to take part in negotiations resuming on Saturday in Oman.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 11. 11:33
Beavatkozik a kormány a Dunai Vasmű ügyében
2026. július 11. 11:17
Gripenek húztak el Budapest egén, miközben félezer katona gyűlt össze a Hősők terén – képek
×
×