Áder Jánosnak elege lett, bepereli Magyar Pétert

A Hír TV-nek nyilatkozva Áder közölte, lánya utazásának minden költségét – a repülőjegytől a belépőkig – magánszámláról fizették, ezért szerinte valótlan az az állítás, hogy azt az adófizetők állták. Arról ugyanakkor nem beszélt, hogy lánya miért kísérte el a hivatalos útra.

Visszautasította azt a vádat is, hogy közpénzből járt volna külföldi horgászutakon. „Volt egy harmadik állítása is, hogy közpénzen szoktam járni horgászni külföldre. Ez megint egy képtelen dolog” – fogalmazott Áder János, hozzátéve: mivel elege van az egészből, ezért

bepereli a miniszterelnököt.

Magyar Péter csütörtöki Facebook-bejegyzésében azt állította, hogy a hivatalosként bemutatott amerikai látogatás jelentős része valójában családi programokból állt, amelyek költségeit az állam állhatta.

Példaként a több százezer forintos Disney World-belépőket, egy New York-i helikopteres városnézést, valamint egy második, Orlando közelében lefoglalt szállást említett.

A miniszterelnök szerint az út összesen 55 millió forintba került az államnak, ezért arra szólította fel Ádert, mondja el, ebből mennyit térített vissza az államkasszába. Emellett arra is választ várt, hány külföldi horgászatát finanszírozták közpénzből, és mikor fizeti vissza az általa magáncélúnak nevezett kiadások összegét.