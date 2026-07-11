Megérkezett a Sándor-palota válasza a miniszterelnök kérdéseire

„A dr. Sulyok Márton utazásával és részvételével, valamint a munkalátogatás mellett lebonyolított magánjellegű programokkal kapcsolatban felmerült valamennyi költség szabályszerűen megtérítésre került a Sándor-palota, illetve a Külügyminisztérium felé, azok egyáltalán nem terhelték az intézmények költségvetését. Mindazonáltal az államfő sajnálatát fejezi ki amiatt, ha a kormány számára a külhoni magyar közösségekkel történő nemzeti összetartozás és a magyar identitás erősítése, valamint az amerikai–magyar kapcsolódású szakmai találkozók lebonyolítása nem tartozik a hivatalos állami feladatok körébe” – közölte Sulyok Tamás sajtóosztálya a 24.hu megkeresésére.

Magyar Péter szombaton Sulyok Tamás februári, 12 napos amerikai útjával kapcsolatban tett fel kérdéseket. A miniszterelnök azt állítja, hogy a köztársasági elnök fia az út több szakaszán a honvédség Falcon repülőgépével utazott, noha hivatalosan nem volt tagja az elnöki delegációnak. Emellett az utazás költségeire és programjaira vonatkozóan is magyarázatot kért.

A miniszterelnök egy brit látogatással kapcsolatban is kifogásokat fogalmazott meg: állítása szerint Sulyok Tamás januári útján mindkét éjszakát abban a kisvárosban töltötte közpénzen, ahol lánya él, valamint egy mintegy 160 kilométeres szakaszt is különgéppel tett meg.