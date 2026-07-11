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Nyitókép: MikeSleigh/Getty Images

Öt nap után visszatértek a hírek az M1-re

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A Kossuth Rádión eközben továbbra is a Bartók Rádió műsora hallható, a hirado.hu-n pedig még mindig nem érhetők el hírek.

Részben újraindult az M1 hírszolgáltatása szombat reggel: bár a csatornán továbbra is filmeket vetítenek, a képernyő alján futó sávban csaknem öt nap után ismét megjelentek az MTI hírei. A Telex úgy értesült, hogy hajnali öttől kezdődött a részleges hírközlés. A Kossuth Rádión eközben továbbra is a Bartók Rádió műsora hallható, a hirado.hu-n pedig még mindig nem érhetők el hírek.

Az M1-en kedden délután állították le a hírszolgáltatást, miután Horváth P. András ideiglenes vezérigazgató és az általa kijelölt átmeneti vezetés átvette az irányítást. A csatornán órákon át egy bocsánatkérő felirat volt látható, amely szerint hosszú éveken át hazudtak a nézőknek, az adás pedig csak este, a Tanú című film vetítésével indult újra.

Közben folytatódik a közmédia vezetésének átalakítása.

Pénteken Szeleczky Ádám lett ideiglenesen a Duna csatornaigazgatója; az már korábban kiderült, hogy míg Mészáros Zsófia az online igazgatóság, Bodacz Balázs a hírigazgatóság, Kerényi György a Kossuth Rádió, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinet, Teszáry Sára pedig a PR- és marketingterület, valamint a szóvivői feladatok irányítását vette át.

A közmédia végleges vezetőjét az átmeneti időszak után nyílt pályázaton választják ki.

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