Leállt a közmédia adása, ez az üzenet fogadja a nézőket

Mint arról az Infostart is beszámolt, megérkezett az általa kijelölt ideiglenes vezetéssel az MTVA székházába kedd délelőtt Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója. Napközben már elbocsátásokról érkeztek hírek (és Németh Balázs fideszes képviselő is írt arról, hogy Császár Attilát, a Híradó riporterét is elküldték), majd pedig délután négy óra magasságában elsötétült az M1 tévécsatorna.

Egy felirat jelent meg: „A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!” – olvasható.

A Kossuth rádión a Bartók rádió műsora megy. A többi tévé- és rádiócsatorna a megszokott módon működik.

Magyar Péter is posztolt: „Történelmi nap. Ma véget ért a propaganda sugárzása a közmédia felületein.

Hazudtak éjjel, hazudtak nappal, hazudtak minden hullámhosszon. Ennek most vége.”

Forrás: mediaklikk.hu

Frissítés: Később közleményben részletezték az okokat és azt is, hogy mikor, hogyan indul újra az adás – erről itt írtunk.

Mint ismert, a Tisza Párt és utána a kormány ígérete volt, hogy megszünteti a „propagandatevékenységet” a közmédiánál, és kiegyensúlyozott hírszolgáltatású médiumokká alakítja az állami hírtévét és hírrádiót. A választások után többen számon is kérték, hogy miért nem állították még le az M1 és a Kossuth rádió adását, de a kormány nem akart meggondolatlan intézkedést hozni az uniós pénzek hazahozatala miatt amúgy is feszített tempójú munkanapokon.

Korábban felmondott Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója, majd július 2-án Horváth Andrást jelölte ki a közmédiát összefogó két társaság – a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) – átmeneti vezetésére az Országgyűlés művelődési bizottsága.