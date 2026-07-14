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A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) Kunigunda útjai székháza 2026. július 7-én. Elsötétült az M1 képernyõje, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió mûsora hallgatható. Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel ezen a napon.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Újraindul a Kossuth Rádió

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Szerdán nulla órától visszatér a Kossuth Rádió, olyan legendás hangjátékokkal, melyeket az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Ismét lesz déli harangszó és éjfélkor Himnusz – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája.

A közleményben hangsúlyozták, hogy a magyar kultúra nem a hatalom lejátszási listája.

A Kossuth Rádió a nemzeti kultúra sokszínűségét ünneplő műsorstruktúrával indul újra. Olyan műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból, mert szerzőik vagy a hangjátékok alkotói nem fértek bele az akkori hatalom kultúrpolitikai világképébe. Magyar írók, rendezők, dramaturgok és színészek művei nem juthattak el a közönséghez. A Magyar Rádió kulturális kínálata így egyre kevésbé tükrözte a magyar kultúra valódi sokszínűségét. A hiteles tájékoztatás mellett túl sok alkotó és túl sok mű tűnt el a közmédiából 2010 után. A magyar kultúrát azonban nem lehet politikai ízlés szerint összeválogatni – tették hozzá.

Nem csak politikai okokból kerültek le művek a közmédia műsoráról. Voltak írók, akik maguk sem járultak hozzá alkotásaik közmédiás felhasználásához, viszont a közmédia megújulását látva közülük többen most újra lehetőséget adnak műveik sugárzására – fűzték hozzá.

A tájékoztatás szerint a korábban mellőzött darabok mellett legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak a jövőben.

A megújuló Kossuth Rádióban a kizárás helyett mostantól a minőség és a kulturális érték lesz a műsorszerkesztés fő szempontja – hangsúlyozták.

A programstruktúra megváltozik: az élő hírek a déli híradás kivételével alkalmazkodnak a hangjátékok hosszához.

Szerdától újra megszólal a déli harangszó és éjfélkor a Himnusz hallható.

Az egyházi műsorok szokott idejükben, hétköznap délután fél kettőtől kettőig lesznek hallhatóak. A mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10 óra 4 perctől hallható a Kossuth Rádióban.

A részletes műsor az elektronikus műsorújságban, a mediaklikk.hu oldalon megtalálható – áll a közleményben.

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