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Egy ember éppen kikapcsolja a televíziót a távirányítóval.
Nyitókép: MikeSleigh/Getty Images

Közleményt adott ki a köztévé, kiderült, mikor és hogyan indul újra a leállított adás

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén.

Miután az M1 képernyője elsötétült és rajta egy felirat jelent meg, illetve a Kossuth rádió a Bartók adását kezdte sugározni kedd délután négy órakor, az MTVA Sajtó és Marketing Irodája közleményt adott ki. Eszerint a Magyar Televízió 1957. május 1-jén indult. Az elmúlt közel 70 évben csak technikai problémák alkalmával sugárzott fekete képernyőt, ritkábban pedig halálesetkor: így akkor is, amikor 1993. december 12-én elhunyt Antall József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke.

„A fekete képernyő ezúttal is egy korszak lezárását szimbolizálja. Az elmúlt években a közmédia a politikai hatalom befolyása alá került, és elvesztette legfőbb funkcióját: a nyilvánosság hiteles és objektív tájékoztatását. Ehelyett a gyűlöletkeltés és a hazugság fóruma lett. Ez mostantól megváltozik” – olvasható a közleményben.

Forrás: mediaklikk.hu
Forrás: mediaklikk.hu

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, az M1 felületén átmenetileg az alábbi szöveg olvasható: „A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!”

Az összegzés szerint

19:56-kor az M1 átmenetileg új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra.

A Kossuth Rádió frekvenciáján átmenetileg a Bartók Rádió műsora hallgatható, egyelőre hírszolgáltatás nélkül. Az új hírigazgatóság felállásával párhuzamosan a hírműsorok fokozatosan, ütemezetten indulnak újra. Az átállás a hírszolgáltatáson kívüli műsorkínálatot más platformokon nem érinti érdemben.

Az M4 Sport közvetítései – így a labdarúgó-világbajnokság mérkőzései is – változatlanul, zavartalanul folytatódnak.

A Telex korábban elbocsátásokról számolt be és a köztévénél dolgozók elmondása alapján azt írta, hogy kevesen dolgoztak már a tévénél, sokan otthon voltak feladat nélkül. Az Index is hasonló

Választási ígéret volt

Mint ismert, a Tisza Párt és utána a kormány ígérete volt, hogy megszünteti a „propagandatevékenységet” a közmédiánál, és kiegyensúlyozott hírszolgáltatású médiumokká alakítja az állami hírtévét és hírrádiót. A választások után többen számon is kérték, hogy miért nem állították még le az M1 és a Kossuth rádió adását, de a kormány nem akart meggondolatlan intézkedést hozni az uniós pénzek hazahozatala miatt amúgy is feszített tempójú munkanapokon.

Korábban felmondott Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója, majd július 2-án Horváth Andrást jelölte ki a közmédiát összefogó két társaság – a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) – átmeneti vezetésére az Országgyűlés művelődési bizottsága.

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