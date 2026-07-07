Már az új vezetés áll az MTVA élén

Megérkezett az általa kijelölt ideiglenes vezetéssel az MTVA székházába kedd délelőtt Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája.
Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása, hogy a közmédia az elmúlt évek után végre hiteles, objektív és független intézmény legyen.
Az MTVA közlése szerint
- Mészáros Zsófia az online igazgatóságért felel az átmeneti időszakban,
- Bodacz Balázs a hírigazgatóságét,
- Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését,
- Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át.
- Teszáry Sára a PR és marketing osztály vezetéséért felel, illetve a szóvivői feladatokat látja majd el.
Az átmeneti időszak lezárását követően a közmédia végleges vezetőjének kiválasztása nyílt pályázati eljárásban, társadalmi és szakmai egyeztetést követően történik meg.