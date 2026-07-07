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Nyitókép: Pixabay

Már az új vezetés áll az MTVA élén

Infostart / MTI

Megbízatásuk ideiglenes.

Megérkezett az általa kijelölt ideiglenes vezetéssel az MTVA székházába kedd délelőtt Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája.

Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása, hogy a közmédia az elmúlt évek után végre hiteles, objektív és független intézmény legyen.

Az MTVA közlése szerint

  • Mészáros Zsófia az online igazgatóságért felel az átmeneti időszakban,
  • Bodacz Balázs a hírigazgatóságét,
  • Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését,
  • Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át.
  • Teszáry Sára a PR és marketing osztály vezetéséért felel, illetve a szóvivői feladatokat látja majd el.

Az átmeneti időszak lezárását követően a közmédia végleges vezetőjének kiválasztása nyílt pályázati eljárásban, társadalmi és szakmai egyeztetést követően történik meg.

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