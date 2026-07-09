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Az Alkotmánybíróság épülete az I. kerületi Donáti utcában 2026. április 21-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Négynél is több alkotmánybírának kell hamarosan távoznia egy új módosítás szerint

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ELŐZMÉNYEK

Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága elé olyan módosítás került, amely szerint a jövőben a 70. születésnapján több más alkotmánybíró megbízatása is megszűnne.

Eddig azt lehetett tudni a hvg.hu összefoglalója szerint, hogy az Alaptörvény-módosítás visszaállítja az alkotmánybírók korábbi felső korhatárát, így

  • az éppen 70 éves kora előtt nem sokkal elnökként odahelyezett Polt Péter volt legfőbb ügyész, valamint
  • a 71 éves Haszonitsné Ádám Mária,
  • a 74 éves Juhász Miklós és
  • a 72 éves (idősebb) Lomnici Zoltán kényszerül távozni.
  • Czine Ágnesnek életkorától függetlenül idén novemberben lejár a 12 éves mandátuma, amely nem újítható meg.

Így a 15 alkotmánybírósági tagból 10 maradna. De a törvényalkotási bizottság csütörtöki ülésére meg nem nevezett kormánypárti képviselők részéről egy módosító javaslat érkezett, amely megtalálható az Országgyűlés honlapján. Eszerint: „Ha az Alkotmánybíróság – az Alaptörvény tizenhetedik módosítása hatálybalépésekor – hivatalban lévő tagja az Alaptörvény tizenhetedik módosítása hatálybalépését követően tölti be hetvenedik életévét, megbízatása a hetvenedik életévének betöltésének napján szűnik meg.”

Vagyis az Alaptörvény-módosító kormányjavaslat a jelenlegi alkotmánybírókra nézve állítaná vissza a korhatárt, a még újabb javaslat pedig folyamatosan mindenkire, aki betölti. Ha a Tisza-többségű bizottság ezt elfogadja, akkor ez kerül be a jövő heti zárószavazásra.

Az új javaslat alapján nem tudja majd kitölteni a teljes 12 évét

  • Hende Csaba (1960-ban született, 2025-ben lett alkotmánybíró, 2037-ig lenne, de 2030-ban lesz 70 éves) és
  • Márki Zoltán (1960, 2021–2033 a mandátum, de ő is már 2030-ban betölti a korhatárt).

Tehát marad a testületben

  • Handó Tünde,
  • Horváth Attila,
  • Hörcherné Marosi Ildikó,
  • Kozma Ákos,
  • Patyi András,
  • Schanda Balázs,
  • Szabó Marcel és
  • Varga Réka,

akik még a 12 éves mandátumuk végén sem töltik be a 70-et. A távozók utódainak megbízatási ideje már csak 9 év lesz, mint 2011-ig volt, de szintén újraválasztási lehetőség nélkül.

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