Négynél is több alkotmánybírának kell hamarosan távoznia egy új módosítás szerint

Eddig azt lehetett tudni a hvg.hu összefoglalója szerint, hogy az Alaptörvény-módosítás visszaállítja az alkotmánybírók korábbi felső korhatárát, így

az éppen 70 éves kora előtt nem sokkal elnökként odahelyezett Polt Péter volt legfőbb ügyész, valamint

a 71 éves Haszonitsné Ádám Mária,

a 74 éves Juhász Miklós és

a 72 éves (idősebb) Lomnici Zoltán kényszerül távozni.

Czine Ágnesnek életkorától függetlenül idén novemberben lejár a 12 éves mandátuma, amely nem újítható meg.

Így a 15 alkotmánybírósági tagból 10 maradna. De a törvényalkotási bizottság csütörtöki ülésére meg nem nevezett kormánypárti képviselők részéről egy módosító javaslat érkezett, amely megtalálható az Országgyűlés honlapján. Eszerint: „Ha az Alkotmánybíróság – az Alaptörvény tizenhetedik módosítása hatálybalépésekor – hivatalban lévő tagja az Alaptörvény tizenhetedik módosítása hatálybalépését követően tölti be hetvenedik életévét, megbízatása a hetvenedik életévének betöltésének napján szűnik meg.”

Vagyis az Alaptörvény-módosító kormányjavaslat a jelenlegi alkotmánybírókra nézve állítaná vissza a korhatárt, a még újabb javaslat pedig folyamatosan mindenkire, aki betölti. Ha a Tisza-többségű bizottság ezt elfogadja, akkor ez kerül be a jövő heti zárószavazásra.

Az új javaslat alapján nem tudja majd kitölteni a teljes 12 évét

Hende Csaba (1960-ban született, 2025-ben lett alkotmánybíró, 2037-ig lenne, de 2030-ban lesz 70 éves) és

Márki Zoltán (1960, 2021–2033 a mandátum, de ő is már 2030-ban betölti a korhatárt).

Tehát marad a testületben

Handó Tünde,

Horváth Attila,

Hörcherné Marosi Ildikó,

Kozma Ákos,

Patyi András,

Schanda Balázs,

Szabó Marcel és

Varga Réka,

akik még a 12 éves mandátumuk végén sem töltik be a 70-et. A távozók utódainak megbízatási ideje már csak 9 év lesz, mint 2011-ig volt, de szintén újraválasztási lehetőség nélkül.