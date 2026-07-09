Négynél is több alkotmánybírának kell hamarosan távoznia egy új módosítás szerint

Eddig azt lehetett tudni a hvg.hu összefoglalója szerint, hogy az Alaptörvény-módosítás visszaállítja az alkotmánybírók korábbi felső korhatárát, így
- az éppen 70 éves kora előtt nem sokkal elnökként odahelyezett Polt Péter volt legfőbb ügyész, valamint
- a 71 éves Haszonitsné Ádám Mária,
- a 74 éves Juhász Miklós és
- a 72 éves (idősebb) Lomnici Zoltán kényszerül távozni.
- Czine Ágnesnek életkorától függetlenül idén novemberben lejár a 12 éves mandátuma, amely nem újítható meg.
Így a 15 alkotmánybírósági tagból 10 maradna. De a törvényalkotási bizottság csütörtöki ülésére meg nem nevezett kormánypárti képviselők részéről egy módosító javaslat érkezett, amely megtalálható az Országgyűlés honlapján. Eszerint: „Ha az Alkotmánybíróság – az Alaptörvény tizenhetedik módosítása hatálybalépésekor – hivatalban lévő tagja az Alaptörvény tizenhetedik módosítása hatálybalépését követően tölti be hetvenedik életévét, megbízatása a hetvenedik életévének betöltésének napján szűnik meg.”
Vagyis az Alaptörvény-módosító kormányjavaslat a jelenlegi alkotmánybírókra nézve állítaná vissza a korhatárt, a még újabb javaslat pedig folyamatosan mindenkire, aki betölti. Ha a Tisza-többségű bizottság ezt elfogadja, akkor ez kerül be a jövő heti zárószavazásra.
Az új javaslat alapján nem tudja majd kitölteni a teljes 12 évét
- Hende Csaba (1960-ban született, 2025-ben lett alkotmánybíró, 2037-ig lenne, de 2030-ban lesz 70 éves) és
- Márki Zoltán (1960, 2021–2033 a mandátum, de ő is már 2030-ban betölti a korhatárt).
Tehát marad a testületben
- Handó Tünde,
- Horváth Attila,
- Hörcherné Marosi Ildikó,
- Kozma Ákos,
- Patyi András,
- Schanda Balázs,
- Szabó Marcel és
- Varga Réka,
akik még a 12 éves mandátumuk végén sem töltik be a 70-et. A távozók utódainak megbízatási ideje már csak 9 év lesz, mint 2011-ig volt, de szintén újraválasztási lehetőség nélkül.