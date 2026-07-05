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Nyitókép: Sulyok Tamás/Facebook

Sulyok Tamás ismét szembemegy Magyar Péterrel, nem mond le

Infostart / MTI

Semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni az alaptörvény tizenhetedik módosításáról szóló javaslatot, amely szerint megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása - jelentette ki a magyar köztársasági elnök a Do Rzeczy lengyel konzervatív hetilap honlapján vasárnap megjelent interjúban.

Sulyok Tamás aláhúzta: Magyarországon az elnök jogállását az alaptörvény határozza meg.

"Nincs okom a lemondásra,

és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolításomra" - jelentette ki az államfő.

A köztársasági elnök esetében az alkotmánymódosítási javaslat "csupán egy mondattal +intézi el+ a hivatalból való eltávolítás kérdését", s mivel a szöveg a "jelenlegi köztársasági elnökre", nem pedig általában az elnöki tisztségre vonatkozik, nem értelmezhető másként, mint "egy konkrét személyre szabott jogszabályként, amit semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni" - vélekedett Sulyok Tamás.

Az állanfő lemondása miatti vita akkor lángolt fel ismét, sőt, terelődött át személyes üggyé, amikor Áder János korábban „alkotmányos puccsnak” és „közjogi szőnyegbombázásnak” nevezte a Sulyok Tamás államfő és más közjogi méltóságok tervezett leváltását.

A volt köztársasági elnök a kormányfő „közpénz-kilapátolásra” vonatkozó vádjai miatt bizonyítékokat vagy bocsánatkérést követelt Magyar Pétertől, július 6-i határidővel.

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Sulyok Tamás ismét szembemegy Magyar Péterrel, nem mond le

Sulyok Tamás ismét szembemegy Magyar Péterrel, nem mond le
Semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni az alaptörvény tizenhetedik módosításáról szóló javaslatot, amely szerint megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása - jelentette ki a magyar köztársasági elnök a Do Rzeczy lengyel konzervatív hetilap honlapján vasárnap megjelent interjúban.
 

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