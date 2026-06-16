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A man giving bribe money in a brown envelope to another businessman in a corruption scam
Nyitókép: Atstock Productions/Getty Images

Fővárosi korrupciós ügy: két volt momentumos politikus is letartóztatásban marad

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A bíróság döntése alapján legalább harminc napig letartóztatásban marad a fővárosi önkormányzatokat érintő korrupciós ügy négy gyanúsítottja.

Harminc napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy négy gyanúsítottja: két volt momentumos politikus, valamint Gy. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungast-csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy – értesült a Magyar Nemzet.

A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebbezéséről is.

A Magyar Nemzet szerint Szkaliczki Tünde és Matisz Károly az a két korábbi momentumos politikus, aki további harminc napra letartóztatásban marad.

A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely II. kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje, Láng Zsolt, Molnár Zsolt korábbi MSZP-es országgyűlési képviselő és Puskás Péter óbudai Fidesz-elnök is.

A Központi Nyomozó Főügyészség június elején több budapesti helyszínen és a pécsi polgármesteri hivatalban tartott házkutatásokat a korrupciós ügyben. Az intézkedések során több üzletembert, továbbá jelenlegi és volt politikusokat is előállítottak.

A gyanú szerint egy közétkeztetési cég lehet a felelős, amelynek vezetői kenőpénzekkel próbálhatták biztosítani önkormányzati szerződéseiket Budapesten és Pécsen. Az ügyben befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt zajlik nyomozás.

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Kezdőlap    Belföld    Fővárosi korrupciós ügy: két volt momentumos politikus is letartóztatásban marad

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