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A győri városháza.
Nyitókép: Győr megyei jogú város honlapja

Győrt is elérte az óbudai korrupciós botrány

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A városüzemeltetési feladatokat is ellátó Győr-Szol Zrt. is szerződött az óbudai korrupciós ügy céghálójával – közölte Győr polgármestere. Pintér Bence az ügy kivizsgálását ígérte és jelezte, hogy indokolt esetben feljelentést tesznek.

Pintér Bence (Tiszta Szívvel a Városért) azt írta, hogy a győri önkormányzat cégeinél zajló átvilágítások során a Győr-Szol Zrt. parkfenntartási, zöldterületi feladatellátásának szerződéses viszonyait vizsgálva „furcsa dolgokat” találtak.

A polgármester közölte, ugyanaz a cégháló szerződött Győrben 2025-ben a parkfenntartási, zöldfelület-kezelési feladatokra, mint amelyik az óbudai büntetőeljárásban érintett budapesti önkormányzatok ügyében is a hatóságok látókörébe került.

A „korrupciós ügyben érintett Pannon Park Forest Kft. egy Umbrella-Holding Kft. nevezetű vagyonkezelő cég tulajdona, amelyhez - egy bizonyos ZÖFE Kft.-n keresztül - a Lián Kertészeti Kft. is tartozik” – írta. Hozzátette, a Lián 2025 júliusában 12 hónapra megnyerte a Győr-Szol Zrt. fűnyírás fókuszú városüzemeltetési közbeszerzésének mind a 6 részét, 531,2 millió forintért.

A polgármester szerint a Lián úgy nyerte meg a közbeszerzést, hogy a szakmai alkalmassági feltételt valójában nem a cég, hanem egy, az óbudai korrupciós ügyben érintett céghálóhoz kötődő alvállalkozója teljesíti.

Pintér Bence különösnek nevezte, hogy

a Lián győri fióktelepe csak a közbeszerzés megnyerése, 2025 júliusa után, 2025 novemberében jött létre.

A városvezető hangsúlyozta, hogy az átvilágítást végző szakembereket az ügy kivizsgálására kérte; minden vonatkozó adatot bekérnek a Győr-Szoltól. Jelezte azt is, hogy indokolt esetben feljelentést tesznek.

A polgármester arról is írt, hogy az önkormányzati cég új vezetésével már megkezdték az egyeztetést a Győr-Szol működési módjának megváltoztatásáról, amelynek során az átvilágítással szerzett információkat is figyelembe veszik. Úgy fogalmazott, hogy „évek munkája lesz rendbe rakni a Győr-Szol működését, de most legalább lehetőség is lesz a munka megkezdésére: a rendrakásra ugyanis a közgyűlés többsége, a Fidesz-frakció új vezetése is jelezte nyitottságát”.

A Központi Nyomozó Főügyészség csütörtöki tájékoztatása szerint az óbudai korrupciós ügyben a megalapozott gyanú szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget irányító vállalkozó 2011 és 2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezetői és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg. A vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) tájékoztatása szerint csütörtökön

elrendelték Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester letartóztatását is. Rács mögé kerül Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő és Puskás Péter óbudai Fidesz-elnök, két momentumos politikus és két cégvezető is.
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