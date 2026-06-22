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Nyitókép: Pixabay

9 milliárd forintra szerződött a parkfenntartási botrány egyik cégével a XIII. kerület

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Szinte „az utolsó pillanatban”, nem sokkal a parlamenti választások előtt kötöttek szerződést – aztán a választások után belelendültek a hatóságok, és jöttek a letartóztatások több másik kerületben.

Szűk három héttel a választások, illetve két és fél hónappal az óbudainak nevezett korrupciós ügy politikus gyanúsítottjainak tömeges őrizetbe vétele előtt kötött hároméves, 9 milliárd forintos keretszerződést az ügyben érintett cégcsoport egyik vállalatával a XIII. kerületi önkormányzat – írja a Telex összefoglalója.

A konkurens ajánlatát érvénytelenítették, mivel „aránytalanul alacsony” árat adott meg. Közben még tavaly az előző, szintén 9 milliárdos szerződés keretösszegét is módosították, méghozzá lényegében pont annyival, amit még a szabályok megengedtek.

  • 130 hektár zöldterület,
  • 31 ezer fa,
  • majdnem 60 játszótér,
  • 18 labdapálya,
  • két tucat fitnesztér,
  • 22 szökőkút,
  • ezer darab kandeláberre szerelt virágtartó,
  • 21 kutyafuttató,
  • félmillió négyzetméter kerékpáros és gyalogút, és
  • majdnem kétszer ennyi úttest.

Egyebek mellett ezek fenntartási munkáival és még számos fejlesztési feladattal (például burkolatépítéssel, vízvezetékek kiépítésével vagy éppen játszótér-felújítással) bízta meg idén tavasszal a XIII. kerületi önkormányzat a Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft.-t.

A március 24-én aláírt szerződés első körben 18 hónapra szól, és erre a másfél évre 4,5 milliárdos keretösszeget állapítottak meg, amelynek 70 százalékára – legalábbis a közbeszerzési kiírás szerint – a kerület lehívási kötelezettséget is vállalt. Emellett a szerződést egyszer még 18 hónappal meghosszabbíthatják, amivel a keretösszeg is duplázódna. A hasonló megállapodásoknál eddig ez volt a gyakorlat.

A XIII. kerület egy olyan cégcsoport egyik tagjával kötött kiemelkedő értékű szerződést, amely egy korrupciós ügy miatt szerepel hetek óta a címlapokon.

Arról az óbudainak nevezett korrupciós ügyről van szó, amely nem csak Óbudát érinti, hanem más kerületeket is.

A gyanú szerint 2011 és 2024 között egy parkfenntartó céget ténylegesen irányító vállalkozó politikusokat vesztegetett meg annak érdekében, hogy a vállalata, illetve a cégcsoporthoz tartozó más vállalatok zsíros megbízásokat kapjanak. A szerződésekben túlárazták a munkákat, így többletnyereséghez juttatva a cégeket, amiért azok cserébe a bevétel egy részét visszajuttatták a politikusoknak. Az ügyben fideszes, MSZP-s és momentumos politikusok letartóztatását is kezdeményezte az ügyészség.

az ügyészség által kiadott közlemény szerint csak

a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot.

A Telex szerint az ügyben legtöbbször nem a Parkfenntartó, hanem a Pannon Park Forest Kft. neve kerül elő, a két társaság azonban egyáltalán nem független egymástól. A vállalatok mögött elég kusza cégháló van, de tulajdonosi struktúrájuk erősen átfed, azaz lényegében egy cégcsoport tagjainak tekinthetők. Az ügy központi szereplője, az ügyészségen vádalku reményében vallomást tevő Z. Zsolt a hvg.hu szerint azt állította, hogy „bár papíron nem, de valójában én vagyok a tulajdonosa a Pannon Park Kft.-nek is”.

A Parkfenntartó Kft. és a XIII. kerület kapcsolata régóta tart, az önkormányzat több tízmilliárd forint értékben kötött már szerződéseket a vállalattal.

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Kezdőlap    Belföld    9 milliárd forintra szerződött a parkfenntartási botrány egyik cégével a XIII. kerület

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