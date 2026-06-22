9 milliárd forintra szerződött a parkfenntartási botrány egyik cégével a XIII. kerület

Szűk három héttel a választások, illetve két és fél hónappal az óbudainak nevezett korrupciós ügy politikus gyanúsítottjainak tömeges őrizetbe vétele előtt kötött hároméves, 9 milliárd forintos keretszerződést az ügyben érintett cégcsoport egyik vállalatával a XIII. kerületi önkormányzat – írja a Telex összefoglalója.

A konkurens ajánlatát érvénytelenítették, mivel „aránytalanul alacsony” árat adott meg. Közben még tavaly az előző, szintén 9 milliárdos szerződés keretösszegét is módosították, méghozzá lényegében pont annyival, amit még a szabályok megengedtek.

130 hektár zöldterület,

31 ezer fa,

majdnem 60 játszótér,

18 labdapálya,

két tucat fitnesztér,

22 szökőkút,

ezer darab kandeláberre szerelt virágtartó,

21 kutyafuttató,

félmillió négyzetméter kerékpáros és gyalogút, és

majdnem kétszer ennyi úttest.

Egyebek mellett ezek fenntartási munkáival és még számos fejlesztési feladattal (például burkolatépítéssel, vízvezetékek kiépítésével vagy éppen játszótér-felújítással) bízta meg idén tavasszal a XIII. kerületi önkormányzat a Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft.-t.

A március 24-én aláírt szerződés első körben 18 hónapra szól, és erre a másfél évre 4,5 milliárdos keretösszeget állapítottak meg, amelynek 70 százalékára – legalábbis a közbeszerzési kiírás szerint – a kerület lehívási kötelezettséget is vállalt. Emellett a szerződést egyszer még 18 hónappal meghosszabbíthatják, amivel a keretösszeg is duplázódna. A hasonló megállapodásoknál eddig ez volt a gyakorlat.

A XIII. kerület egy olyan cégcsoport egyik tagjával kötött kiemelkedő értékű szerződést, amely egy korrupciós ügy miatt szerepel hetek óta a címlapokon.

Arról az óbudainak nevezett korrupciós ügyről van szó, amely nem csak Óbudát érinti, hanem más kerületeket is.

A gyanú szerint 2011 és 2024 között egy parkfenntartó céget ténylegesen irányító vállalkozó politikusokat vesztegetett meg annak érdekében, hogy a vállalata, illetve a cégcsoporthoz tartozó más vállalatok zsíros megbízásokat kapjanak. A szerződésekben túlárazták a munkákat, így többletnyereséghez juttatva a cégeket, amiért azok cserébe a bevétel egy részét visszajuttatták a politikusoknak. Az ügyben fideszes, MSZP-s és momentumos politikusok letartóztatását is kezdeményezte az ügyészség.

az ügyészség által kiadott közlemény szerint csak

a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot.

A Telex szerint az ügyben legtöbbször nem a Parkfenntartó, hanem a Pannon Park Forest Kft. neve kerül elő, a két társaság azonban egyáltalán nem független egymástól. A vállalatok mögött elég kusza cégháló van, de tulajdonosi struktúrájuk erősen átfed, azaz lényegében egy cégcsoport tagjainak tekinthetők. Az ügy központi szereplője, az ügyészségen vádalku reményében vallomást tevő Z. Zsolt a hvg.hu szerint azt állította, hogy „bár papíron nem, de valójában én vagyok a tulajdonosa a Pannon Park Kft.-nek is”.

A Parkfenntartó Kft. és a XIII. kerület kapcsolata régóta tart, az önkormányzat több tízmilliárd forint értékben kötött már szerződéseket a vállalattal.