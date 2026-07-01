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Kiss László (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP), a III. kerület polgármestere felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városházán 2024. február 28-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Kiss László az óbudai korrupciós ügyről: egészen más áll a háttérben

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Újabb részletek kerültek nyilvánosságra az óbudai korrupciós ügyben, miután Kiss László, Óbuda polgármestere egy interjúban tagadta a korrupcióról szóló állításokat, amelyeket szerinte részben az ügyészség adott a vádalkut kötők szájába. Elmondása szerint több jel is arra utal, hogy az ügyészség egy országos kampányfinanszírozási ügyet maszkol át kerületi szintű üggyé.

Kiss László, Óbuda polgármestere a Telexnek adott interjújában azt állította, hogy az úgynevezett óbudai korrupciós ügy „valójában koncepciós eljárás, amelyet 2024-ben politikai célból indítottak el. Szerinte az ügyészség célja az volt, hogy ellehetetlenítse őt, valamint más ellenzéki politikusokat, köztük Karácsony Gergely főpolgármestert.”

A lap azért kereste meg a polgármestert, mert birtokába került a nyomozati anyag egy része. Ebben Z. Zsolt, a Pannon Park Forest Kft. korábbi vezetője, valamint Czeglédy Gergő volt óbudai alpolgármester azt vallották, hogy egy korrupciós hálózat részeként kenőpénzek jutottak el Kiss Lászlóhoz is.

Kiss László azt mondta, nem tudja, hogy Z. Zsolt és Czeglédy Gergő között történtek-e jogellenes pénzmozgások, de határozottan tagadta, hogy tudott volna ilyen ügyletekről vagy részesült volna bármilyen kenőpénzből. Állítása szerint a két tanú által előadott történet ebben a formában nem felel meg a valóságnak.

A polgármester szerint az ügy eredetileg egy országos kampányfinanszírozási nyomozás lehetett, amelyet az ügyészség később önkormányzati korrupciós üggyé alakított át.

Erre ugyan saját bevallása szerint nincs bizonyítéka, de úgy véli, hogy a vádalkuk során tett vallomások segítségével olyan politikusokat is összefüggésbe hoztak az üggyel, akiknek szerinte nincs közük a feltételezett bűncselekményekhez.

Kiss László azt is állította, hogy az ügyészség politikai megrendelésre járt el, és a vádalkuk során kedvezményeket ajánlott fel olyan gyanúsítottaknak, akik terhelő vallomást tettek politikusokra. Elmondása szerint az ügyészség többek között rá, Karácsony Gergelyre és Őrsi Gergelyre kívánt ilyen vallomásokat szerezni.

Arra a kérdésre, hogy Karácsony Gergelyt akkor miért nem tartóztatták le, Kiss László úgy válaszolt: szerinte az ügyészség politikai céljai időközben megváltoztak. Állítása szerint míg 2024-ben Karácsony Gergely ellehetetlenítése volt a cél, a Tisza Párt választási győzelme után az ügyet inkább úgy próbálják bemutatni, mint egy baloldali és fideszes szereplőket egyaránt érintő korrupciós ügy – olvasható egyebek mellett a terjedelmes interjúban, amiből az is kiderül, hogy

A Központi Nyomozó Főügyészség „minden ténybeli alapot nélkülözőnek” tartja Kiss László állításait, visszautasítva azokat.

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Kezdőlap    Belföld    Kiss László az óbudai korrupciós ügyről: egészen más áll a háttérben

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