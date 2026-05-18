Végrehajtást indított Balásy Gyula cégei ellen az adóhatóság

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal múlt pénteken végrehajtási eljárást indított Balásy Gyula New Land Media és a Lounge Design Kft.-i ellen – számolt be a G7 az iratok alapján, amelyekben az adóhatóság az eljárások bejegyzését kérte a cégbíróságtól. Mint olvasható, Balásy Gyula ezen a két cégen keresztül látta el az állami kommunikációs feladatok legnagyobb részét az utóbbi tíz évben.

A lap megjegyezi, hogy a mostani végrehajtás azért lehet elsőre meglepő, mert ilyet a NAV saját tájékoztatása szerint akkor indít, ha egy gazdasági szereplőnek olyan fizetési kötelezettsége van, amelynek a fizetési határideje már lejárt. Az esetek többségében ez valamiféle adótartozást takar, de lehet például bírság vagy visszakövetelt állami garancia is. A portál szerint a végrehajtás alapján viszont egyértelműnek tűnik, hogy a két vállalatnak tartozása van az adóhatóság felé.

Balásy Gyula egy nemrégiben adott interjúban többek között arról is beszámolt, hogy a vállalatai bankszámláit zárolták; állítása szerint nagyságrendileg több tízmilliárd forintról van szó. Vagyis hiába vannak a számlákon nagy összegeke, a befagyasztás miatt nem tudnak utalni, így valószínűleg az adóköveteléseket sem képesek kifizetni – teszi hozzá a G7.

Az interjú után a rendőrség másnap megerősítette, hogy a médiában „szárnyra kelt hírekben megjelenő, egyelőre feltételezett úgynevezett vagyonmenekítéssel kapcsolatban” hűtlen kezelés és pénzmosás miatt nyomoznak, és erre hivatkozva fagyasztották be a Balásy-cégek számláit is.

Az adóhatóság a portál kérdéseire azt válaszolta, hogy „az adótitokra vonatkozó rendelkezések kötik a NAV-ot. Így konkrét adózóra vonatkozó tényt, adatot, körülményt a hivatal nem hozhat nyilvánosságra”. Jelezték ugyanakkor, hogy a honlapjukon kereshető módon közzéteszik a végrehajtás alatt álló adózókat.