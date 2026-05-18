2026. május 18. hétfő
Nyitókép: YouTube/kontroll.hu

Végrehajtást indított Balásy Gyula cégei ellen az adóhatóság

Vélhetően lejárt határidejű fizetési kötelezettségeik vannak.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal múlt pénteken végrehajtási eljárást indított Balásy Gyula New Land Media és a Lounge Design Kft.-i ellen – számolt be a G7 az iratok alapján, amelyekben az adóhatóság az eljárások bejegyzését kérte a cégbíróságtól. Mint olvasható, Balásy Gyula ezen a két cégen keresztül látta el az állami kommunikációs feladatok legnagyobb részét az utóbbi tíz évben.

A lap megjegyezi, hogy a mostani végrehajtás azért lehet elsőre meglepő, mert ilyet a NAV saját tájékoztatása szerint akkor indít, ha egy gazdasági szereplőnek olyan fizetési kötelezettsége van, amelynek a fizetési határideje már lejárt. Az esetek többségében ez valamiféle adótartozást takar, de lehet például bírság vagy visszakövetelt állami garancia is. A portál szerint a végrehajtás alapján viszont egyértelműnek tűnik, hogy a két vállalatnak tartozása van az adóhatóság felé.

Balásy Gyula egy nemrégiben adott interjúban többek között arról is beszámolt, hogy a vállalatai bankszámláit zárolták; állítása szerint nagyságrendileg több tízmilliárd forintról van szó. Vagyis hiába vannak a számlákon nagy összegeke, a befagyasztás miatt nem tudnak utalni, így valószínűleg az adóköveteléseket sem képesek kifizetni – teszi hozzá a G7.

Az interjú után a rendőrség másnap megerősítette, hogy a médiában „szárnyra kelt hírekben megjelenő, egyelőre feltételezett úgynevezett vagyonmenekítéssel kapcsolatban” hűtlen kezelés és pénzmosás miatt nyomoznak, és erre hivatkozva fagyasztották be a Balásy-cégek számláit is.

Az adóhatóság a portál kérdéseire azt válaszolta, hogy „az adótitokra vonatkozó rendelkezések kötik a NAV-ot. Így konkrét adózóra vonatkozó tényt, adatot, körülményt a hivatal nem hozhat nyilvánosságra”. Jelezték ugyanakkor, hogy a honlapjukon kereshető módon közzéteszik a végrehajtás alatt álló adózókat.

Karácsony Gergely a budapesti olimpiáról: ha megállapodunk a kormánnyal, az emberek meggyőzése lesz hátra

Minden korábbinál határozottabban kiállt a budapesti olimpiai és paralimpiai rendezés mellett Karácsony Gergely. A főpolgármester a MOB közgyűlése után az InfoRádiónak adott interjúban egyértelművé tette, hogy a városhoz kell szabni a két kiemelt sporteseményt, nem fordítva, és hogy Budapesten kívüli helyszíneket is be lehetne vonni. Beszélt a szolidaritási adóról szóló egyeztetésekről és arról is, hogy a Fővárosi Közgyűlés hangvétele és munkája megváltozik.
Sulyok Tamás: célkeresztbe kerültem, de nem csupán én, az államfői intézmény is

Még a látszatát is kerülni kell a nem jogállami megoldásoknak Sulyok Tamás államfő szerint, akivel interjú jelent meg. „Teljesen világossá vált számomra, hogy komoly politikai igény jelent meg a köztársasági elnöki alkotmányos funkciójának újraértelmezésére.”
 

Hatalmas a mozgolódás Oroszország legfőbb szövetségesénél: elkezdték mozgatni a nukleáris fegyvereket

Fehéroroszország Oroszországgal együttműködve hadgyakorlatokat kezdett hétfőn, amelyek során arra akarják kiképezni a fegyveres erőket, hogyan kell a terepen bevetésre előkészíteni az ország területére telepített orosz atomfegyvereket - közölte a fehérorosz védelmi minisztérium.

Meghökkentő órabérrel csábítják a fiatalokat a magyar tengernél és a fővárosban: mutatjuk a legjobban fizető állásokat

A fővárosban, illetve a Balatonnál is magasabb fizetésre számíthatnak a nyári szünetben munkát vállaló diákok, de szektoronként is vannak komoly eltérések.

Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

On Monday Iran said it had responded to the latest US proposal and that exchanges with Washington were continuing.

