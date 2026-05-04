2026. május 4. hétfő
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök a párt frakciójának első üléséről tartott sajtótájékoztatón a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 20-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter és Radnai Márk is reagált arra, hogy Balásy Gyula átadná a kommunikációs cégeit az államnak

Infostart

Magyar Péter Facebook-oldalán reagált arra, hogy Balásy Gyula bejelentette: egy közjegyző előtt aláírt okiratban közérdekű kötelezettségvállalás tett, amelyben felajánlja 100 milliárdos értékű cégeinek tulajdonjogát és a magántőkealapokban lévő vagyonát az állam számára. Radnai Márk, a Tisza alelnöke azt írta: „semmi sem lesz elfelejtve”.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és jövendő miniszterelnök a Facebook-oldalán reagált Balásy Gyula bejelentésére. Magyar Péter a saját, 2024-es Partizán interjújából idézett – írja az Index összefoglalója.

„Rogán strómanjának mai könnyfakasztó interjúja kapcsán hadd idézzem a 2024-es Partizán interjúmat: Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák” – írta Facebook-oldalán Magyar Péter.

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke keményebb szavakkal reagált Facebook-oldalán Balásy Gyula interjújára. „Balásy Gyula, a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát.
A Kontrollnak adott ma interjút, ahol azt állítja, hogy most lemond minden tulajdonrészéről, átadja azokat az államnak, cégekkel, jogokkal együtt. Sőt, több tízmilliárdos magántőkealap-befektetéseit is felajánlja.
Az az ember, akit évekig a Fidesz „plakátosaként” ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag LEURALTA az állami kommunikáció TELJES piacát. A korrupció minden formáját megtestesítve, amit utáltunk az Orbán rendszerben és amit április 12-én örökre leváltottunk. Csak hogy képbe kerüljünk a számokkal: 1300 milliárd (!) forintot költött el propagandára Rogán Antal, amiből Balásy cégei évente (!) 25.000 millió profitot termeltek. Évente 25.000 millió forintot! Mindezt úgy, hogy 2018 óta szinte minden nagy állami megbízás náluk kötött ki. Ráadásul a munkák jelentős részét nem is ők végezték el! Hanem alvállalkozók, miközben a profit végig Balásynál maradt. Arról is van tudomásunk, hogy további cégekben van Balásynak opciós joga. Azt se felejtsük el, hogy ezeket a pénzeket nem a piac dobta össze.
Ezt mind Mi, a magyar emberek fizettük ki! Semmi sem lesz elfelejtve.”

– írta bejegyzésében a Tisza alelnöke, Radnai Márk.

Balásy Gyula hétfő este a Kontrollban bejelentette, hogy a Polgári törvénykönyv szabályai alapján egy közjegyző előtt aláírt okiratban közérdekű kötelezettségvállalás tett, amelyben felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőkealapokban lévő vagyonát az állam számára.

A közokiratban Balásy négy cégről mond le: a Lounge Design, a Lounge Event és New Land Media Kft.-kben lévő 100 százalékos üzletrészéről, valamint az utóbbi kettő cég 95 százalékos tulajdonában álló Visual Europe Zrt.-ben lévő üzletrészéről. Balásy Gyula az interjúban elmondta azt is, hogy a cégei mellett felajánlja az államnak három magántőkealapban lévő több tízmilliárd forint értékű befektetési jegyeit is.

Balásy Gyula átadja százmilliárdos értékű kommunikációs cégeit az államnak

Balásy Gyula egy interjúban bejelentette, hogy a Polgári törvénykönyv szabályai alapján egy közjegyző előtt aláírt okiratban közérdekű kötelezettségvállalás tett, amelyben felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőkealapokban lévő vagyonát az állam számára. A közokiratban Balásy négy cégről mond le: a Lounge Design, a Lounge Event és New Land Media Kft.-kben lévő 100 százalékos üzletrészéről, valamint az utóbbi kettő cég 95 százalékos tulajdonában álló Visual Europe Zrt.-ben lévő üzletrészéről. Egyes cégeinek a számláit múlt hét hétfőn befagyasztották, amiről előre nem szóltak nekik, technikai hibákra hivatkoztak. Állítása szerint nagyságrendileg több tízmilliárd forintról van szó.
 

Gyenge napja volt a tőzsdéknek

Többnyire pozitív volt a hangulat hétfő reggel a főbb ázsiai tőzsdéken, nagyot ment a dél-koreai tőzsde a chipgyártóknak köszönhetően, a hosszú hétvége után pedig eséssel kezdtek európai tőzsdék, miközben Londonban kereskedési szünnap volt. A befektetők az iráni fejleményekre figyelnek elsősorban, az olajár emelkedik, emellett Donald Trump a hétvégén büntetővámot jelentett be az EU-s autógyártókra, amire estek az európai autógyártók részvényei.

Nyolcmillió baktériumot is szétkenhetsz a padlón egyetlen takarítással: tízből nyolc háztartásban mindennapos ez a súlyos hiba

A takarítóeszköz az igazi fertőzésforrás.

US strikes seven Iranian boats, Trump says, as tensions spike in Strait of Hormuz

