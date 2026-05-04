Magyar Péter és Radnai Márk is reagált arra, hogy Balásy Gyula átadná a kommunikációs cégeit az államnak

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és jövendő miniszterelnök a Facebook-oldalán reagált Balásy Gyula bejelentésére. Magyar Péter a saját, 2024-es Partizán interjújából idézett – írja az Index összefoglalója.

„Rogán strómanjának mai könnyfakasztó interjúja kapcsán hadd idézzem a 2024-es Partizán interjúmat: Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák” – írta Facebook-oldalán Magyar Péter.

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke keményebb szavakkal reagált Facebook-oldalán Balásy Gyula interjújára. „Balásy Gyula, a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát.

A Kontrollnak adott ma interjút, ahol azt állítja, hogy most lemond minden tulajdonrészéről, átadja azokat az államnak, cégekkel, jogokkal együtt. Sőt, több tízmilliárdos magántőkealap-befektetéseit is felajánlja.

Az az ember, akit évekig a Fidesz „plakátosaként” ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag LEURALTA az állami kommunikáció TELJES piacát. A korrupció minden formáját megtestesítve, amit utáltunk az Orbán rendszerben és amit április 12-én örökre leváltottunk. Csak hogy képbe kerüljünk a számokkal: 1300 milliárd (!) forintot költött el propagandára Rogán Antal, amiből Balásy cégei évente (!) 25.000 millió profitot termeltek. Évente 25.000 millió forintot! Mindezt úgy, hogy 2018 óta szinte minden nagy állami megbízás náluk kötött ki. Ráadásul a munkák jelentős részét nem is ők végezték el! Hanem alvállalkozók, miközben a profit végig Balásynál maradt. Arról is van tudomásunk, hogy további cégekben van Balásynak opciós joga. Azt se felejtsük el, hogy ezeket a pénzeket nem a piac dobta össze.

Ezt mind Mi, a magyar emberek fizettük ki! Semmi sem lesz elfelejtve.”

– írta bejegyzésében a Tisza alelnöke, Radnai Márk.

Balásy Gyula hétfő este a Kontrollban bejelentette, hogy a Polgári törvénykönyv szabályai alapján egy közjegyző előtt aláírt okiratban közérdekű kötelezettségvállalás tett, amelyben felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőkealapokban lévő vagyonát az állam számára.

A közokiratban Balásy négy cégről mond le: a Lounge Design, a Lounge Event és New Land Media Kft.-kben lévő 100 százalékos üzletrészéről, valamint az utóbbi kettő cég 95 százalékos tulajdonában álló Visual Europe Zrt.-ben lévő üzletrészéről. Balásy Gyula az interjúban elmondta azt is, hogy a cégei mellett felajánlja az államnak három magántőkealapban lévő több tízmilliárd forint értékű befektetési jegyeit is.