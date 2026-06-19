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Nyitókép: YouTube/kontroll.hu

Lounge-ügy: keményen beleszálltak Balásy Gyulába a rendezvényszervezők, akik már a belügyminiszterrel is egyeztettek

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége elfogadhatatlannak tartja, hogy a piaci szereplők és a munkavállalók viseljék a cégcsoport ellen zajló hatósági eljárások pénzügyi következményeit. Közben kiderült az is, hogy a Belügyminisztérium kérésére a szervezet hamarosan átadja azt a javaslatcsomagot, amely hozzájárulhat az állami rendezvények szervezésének és megvalósításának új üzleti modellje kialakításához.

A belügyminiszterrel egyeztettek a Lounge Group rendezvényszervező és kommunikációs cégcsoport alvállalkozóinak kifizetése ügyében, és ígéretet kaptak a helyzet megoldására – közölte Szűcs Balázs, a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetségének (MaReSz) főtitkára.

Emlékeztetett: június elején Ganczer Gábor, a szervezet elnöke nyílt levélben az elmaradt munkavállalói munkabérek és alvállalkozói követelések azonnali, saját vagyonából történő rendezésére szólította fel Balásy Gyulát, a Lounge Group rendezvényszervező és kommunikációs cégcsoport tulajdonosát.

Sajtóhírek szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végrehajtási eljárásai következtében a Lounge Group bankszámláit zárolták. Emiatt a cégcsoport alkalmazottjai nem kapták meg a májusi munkabérüket, és a vállalat által megbízott alvállalkozók – köztük számos MaReSz tagvállalat és iparági szakember – kifizetései is ellehetetlenültek.

„A rendezvényszakmában dolgozó alvállalkozók, alvállalkozói láncok és saját munkavállalóik napi megélhetése, valamint a kis- és középvállalkozások likviditása került közvetlen veszélybe az Ön cégeinek fizetésképtelensége miatt.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a piaci szereplők és a munkavállalók viseljék a cégcsoport ellen zajló hatósági eljárások pénzügyi következményeit”

– fogalmazott a Balásy Gyulának címzett nyílt levélben az elnök.

Ezt követően fogadta Ganczer Gábort június 11-én Pósfai Gábor belügyminiszter, aki a sport- és egyéb nagy állami rendezvényekért is felelős. A MaReSz főtitkárának tájékoztatása szerint ígéretet kaptak a helyzet megoldására, a tárca jogi, pénzügyi megoldást keres az alvállalkozók kifizetésére.

Szűcs Balázs kitért arra is, hogy a megbeszélés nemcsak az aktuális ágazati kihívások kezelésében jelentett előrelépést, hanem hosszabb távon is fontos eredményt hozott: a minisztérium számít a MaReSz szakmai partnerségére.

A tárca felkérése alapján hamarosan átadják azt a javaslatcsomagot, amely hozzájárulhat az állami rendezvények szervezésének és megvalósításának új üzleti modellje kialakításához.

A javaslatcsomag összeállításával kapcsolatban a MaReSz elnöksége június 16-án ülésezett. Az ülésen arról határoztak, hogy a MaReSz a Belügyminisztérium kérésére – kizárólag a következő néhány hónapot felölelő átmeneti időszak sürgető állami rendezvényszervezési feladatainak támogatása érdekében – a tagozatvezetők bevonásával, a tagozatok által meghatározott szakmai kritériumrendszer alapján felméri, mely vállalkozások felelnek meg a meghatározott szakmai elvárásoknak a rendezvényügynökség, a rendezvénygasztronómia, a rendezvénytechnika, illetve a kongresszus- és konferenciaszervező tagozatban – ismertette a főtitkár.

Adatfelvételt indítanak

Szűcs Balázs hozzátette: a MaReSz tagozatai önkéntes és tájékoztató jellegű adatfelvételt indítanak annak feltérképezésére, hogy mely MaReSz-tagok nyitottak az állami, illetve államhoz kötődő rendezvények szervezésében való közreműködésre, és érdeklődnek az ezekhez kapcsolódó beszerzési, illetve közbeszerzési eljárásokban való részvétel iránt.

Az elnökség felkérte a rendezvényügynökség tagozat vezetőjét, hogy a tagozaton belül alakítson munkacsoportot és kezdje el az elnökség korábban közzétett javaslatcsomagja alapján a részletes szabályozási javaslat kidolgozását. Amikor ez a munkaanyag elkészül, második körben bevonják a többi érintett tagozatot is az anyag véleményezésbe, kiegészítésébe.

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége 1992 óta működik, mintegy 170 tagszervezete felöleli az üzleti rendezvényszervezés teljes spektrumát. A tagság hét szakmai tagozatban működik, és kiegészül az Oktatási Bizottsággal, amely a rendezvényszervezést oktató felsőoktatási intézményeket fogja össze.

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Kezdőlap    Gazdaság    Lounge-ügy: keményen beleszálltak Balásy Gyulába a rendezvényszervezők, akik már a belügyminiszterrel is egyeztettek

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