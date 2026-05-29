2026. május 29. péntek Magdolna
Nyitókép: YouTube/kontroll.hu

Feljelentés a Balásy-ügyben, elkezdődött a nyomozás

Infostart / MTI

Feljelentést tett a Balásy-ügyben Vona Gábor, a Második Reformkor Párt elnöke; az ügyben elkezdődött a nyomozás.

Vona Gábor azt írta pénteken a Facebook-oldalán, hogy a „Balásy-ügyben tett feljelentésemet a Nemzeti Nyomozó Irodához továbbította a főügyészség”.

Egyébként hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával már folyik a nyomozás – tette hozzá.

A bejegyzése alatt megosztott a Központi Nyomozó Főügyészség levelét, amelyet május 27-én küldtek a politikusnak.

A dokumentumban egyebek mellett az áll, hogy Vona Gábor beadványában és az általa hivatkozott cikk alapján Révész Máriusz korábbi, Aktív Magyarországért felelős államtitkár nyilatkozata szerint az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatójával, Pétenyi Miklóssal együtt megkeresték az Aktív Magyarországért feladat- és hatáskörrel rendelkező Gulyás Gergely minisztert, és konkrét számokkal tájékoztatták őt a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó a Lounge Design Kft.-vel és a New Land Media Kft.-vel kötött a piaci ár feletti kommunikációs jellegű szerződésekről.

Arról is tájékoztatták, hogy a szerződési rendszer rossz, drága, azonban a tájékoztatás ellenére a miniszter intézkedést nem tett.

A rendelkezésre álló adatok szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda eljárást folytat a beadvány tartalmához kapcsolódóan hűtlen kezelés bűntette és pénzmosás bűntette miatt – áll a főügyészség levelében.

Volkswagen: 35 ezer. Bosch: 22 ezer. ZF: 14 ezer. ThyssenKrupp: 11 ezer. A német ipar leépítési hulláma nem elszigetelt vállalati döntések sorozata, hanem annak jele, hogy az olcsó energiára, prémium autógyártásra, erős beszállítói láncokra és kínai keresletre épülő modell egyszerre több ponton is megsérült.
A Kaliforniai Egyetem kutatói kimutatták, hogy a nagy kapacitású, akár több tízezer szívásos elektromos cigaretták töltőfolyadékában idővel több mérgező vegyület halmozódik fel, mint a frissen üzembe helyezett vape-ekben, ami komoly kockázatot jelenthet az azokat használók egészségére nézve - írja az Eurekalert.

A Honda csaknem 100 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban egy gyártási hiba miatt.

EU says Russia has crossed 'another line' after drone hits Romanian apartment block

EU says Russia has crossed 'another line' after drone hits Romanian apartment block

Romania says this is the "most serious" incident in its territory since the start of the Russia-Ukraine war, which has seen drones from both sides hit Nato countries in the region.

