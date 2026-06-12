ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
352.91
usd:
305.17
bux:
134975.15
2026. június 12. péntek Villő
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: YouTube/kontroll.hu

Komoly rá az esély, hogy Balásy Gyula cégcsoportja nem kerülheti el a felszámolást

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A vállalkozó saját bevallása szerint azért ajánlotta fel korábban cégbirodalmát az államnak, hogy „ne vesszen el az évtizedek alatt felépített szakmai infrastruktúra, tudásbázis és kapcsolatrendszer.” Ám Magyar Péter kormányfő csütörtökön jelezte: a cégcsoport által korábban ellátott feladatokra új beszerzéseket írnak ki.

Balásy Gyula médiavállalkozó egy, a 24.hu-nak írt levélben reagált arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön elutasította az ajánlatát, amelyben az államnak kínálta fel cégcsoportja átvételét – írja a Mandiner.

Az üzletember szerint a számlák zárolása miatt közel 500 munkavállaló és több száz alvállalkozó került nehéz helyzetbe. Ígérete szerint mindent megtesznek a bérek és kötelezettségek rendezéséért, de elismerte: jelenleg reális az esélye annak, hogy a társaságok nem tudják elkerülni a felszámolást.

Magyar Péter a kormányszóvivői tájékoztatón jelezte: a kormány a korábbi Balásy-cégek által végzett feladatokra új, kisebb volumenű közbeszerzéseket ír ki. Mmint fogalmazott, „egy maffiaszerű pókháló telepedett rá a rendezvényszervezési és marketingpiacra, amely lefölözte a hasznot a túlárazott szerződések fölött. Teljesen abszurdul működött az egész, még a MÁV-nál a szalvétákat is rajtuk keresztül volt kötelező venni, mert az is marketingtevékenységnek számított”.

Jelenleg hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a rendőrség Balásy Gyula cégcsoportjával szemben, ennek része a számlák zárolása is.

A vállalkozó levelében azt írta, azért ajánlja fel cégcsoportját az államnak, hogy megmentse a több mint 20 év alatt kiépített szakmia infrastruktúrát, tudásbázist és nemzetközi kapcsolatrendszert. Hangsúlyozta, a cégek korábban jelentős eredménytartalékkal és aktív szerződéses állománnyal rendelkeztek.

Azt is elismerte, hogy a zárolt számlák miatt mintegy 500 munkavállaló és több száz alvállalkozó kilátástalan helyzetbe kerül. A vállalkozó megígérte, hogy mindent megtesznek a bérek és a tartozások rendezése érdekében, ugyanakkor hozzátette:

jelenleg komoly esély van arra, hogy a cégek nem tudják elkerülni a felszámolást.

A vállalkozó a hatóságokat is biztosította együttműködéséről, továbbra is a rendelkezésükre bocsát minden dokumentumot, amit csak kérnek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Komoly rá az esély, hogy Balásy Gyula cégcsoportja nem kerülheti el a felszámolást

felajánlás

alkalmazott

csődeljárás

magyar péter

alvállalkozó

balásy gyula

cégcsoport

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mindkét sofőrt elnyomhatta az álom – A rendőrség bejelentést tett az M1-horrorról

Mindkét sofőrt elnyomhatta az álom – A rendőrség bejelentést tett az M1-horrorról

Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.
 

M1-tragédia után – Így készül a sztrádajelentés, amit Magyar Péter kért

M1: azonnali vizsgálatot rendelt el Vitézy Dávid a halálos baleset ügyében

M1-es autópálya: megindult a forgalom a halálos baleset helyszínén

200 ezer jelzáloghitelesnek emelkedhet a törlesztőrészlete Gulyás Gergely szerint
Vita a kamatstop megszüntetéséről

200 ezer jelzáloghitelesnek emelkedhet a törlesztőrészlete Gulyás Gergely szerint

 

Rost Andrea is kifelejtette a házát a vagyonbevallásából, de nem járt el szabálytalanul

Újabb átvilágítások indulnak – miniszteri bejelentés

Nem képez többé pedagógusokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Bocsánatot kért Magyar Péter édesanyjától a volt Fidesz-frakcióvezető

Nem tudnak a hatóságok a politikai zaklatás miatti öngyilkosokról

Újabb miniszter üzent a vendégmunkások ügyében

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
Milyen ma ukránnak lenni Magyarországon? Grexa Liliána, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.12. péntek, 18:00
Marsai Viktor
a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drágulni fognak a halkonzervek és a fagyasztott halak – figyelmeztetnek a németek

Drágulni fognak a halkonzervek és a fagyasztott halak – figyelmeztetnek a németek

Jelentős következményekkel járhatnak a német halfeldolgozó ipar és a fogyasztók számára az Európai Unió készülő új oroszországi szankciói, amelyek az orosz alaszkai tőkehal (Alaska pollock) importjának fokozatos visszaszorítását irányozzák elő - veti fel a német szövetségi mezőgazdasági minisztériumhoz tartozó Thünen Intézet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy változás jöhet a Balatonnál: lecserélhetik az ivóvizet, ez rengeteg nyaralót érinthet majd

Nagy változás jöhet a Balatonnál: lecserélhetik az ivóvizet, ez rengeteg nyaralót érinthet majd

Több milliárd forintos víziközmű-fejlesztést készítenek elő Balatonalmádiban, amely alapjaiban változtathatja meg a térség ivóvízellátását.

BBC
Business Sport Travel Science
Celebrated British artist David Hockney dies aged 88

Celebrated British artist David Hockney dies aged 88

The painter's style was one of the most recognisable in the modern era.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 12. 14:21
Rost Andrea is kifelejtette a házát a vagyonbevallásából, de...
2026. június 12. 14:10
Vita a kamatstop megszüntetéséről: 200 ezer jelzáloghitelesnek emelkedhet a törlesztőrészlete Gulyás Gergely szerint
×
×