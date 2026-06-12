Komoly rá az esély, hogy Balásy Gyula cégcsoportja nem kerülheti el a felszámolást

Balásy Gyula médiavállalkozó egy, a 24.hu-nak írt levélben reagált arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön elutasította az ajánlatát, amelyben az államnak kínálta fel cégcsoportja átvételét – írja a Mandiner.

Az üzletember szerint a számlák zárolása miatt közel 500 munkavállaló és több száz alvállalkozó került nehéz helyzetbe. Ígérete szerint mindent megtesznek a bérek és kötelezettségek rendezéséért, de elismerte: jelenleg reális az esélye annak, hogy a társaságok nem tudják elkerülni a felszámolást.

Magyar Péter a kormányszóvivői tájékoztatón jelezte: a kormány a korábbi Balásy-cégek által végzett feladatokra új, kisebb volumenű közbeszerzéseket ír ki. Mmint fogalmazott, „egy maffiaszerű pókháló telepedett rá a rendezvényszervezési és marketingpiacra, amely lefölözte a hasznot a túlárazott szerződések fölött. Teljesen abszurdul működött az egész, még a MÁV-nál a szalvétákat is rajtuk keresztül volt kötelező venni, mert az is marketingtevékenységnek számított”.

Jelenleg hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a rendőrség Balásy Gyula cégcsoportjával szemben, ennek része a számlák zárolása is.

A vállalkozó levelében azt írta, azért ajánlja fel cégcsoportját az államnak, hogy megmentse a több mint 20 év alatt kiépített szakmia infrastruktúrát, tudásbázist és nemzetközi kapcsolatrendszert. Hangsúlyozta, a cégek korábban jelentős eredménytartalékkal és aktív szerződéses állománnyal rendelkeztek.

Azt is elismerte, hogy a zárolt számlák miatt mintegy 500 munkavállaló és több száz alvállalkozó kilátástalan helyzetbe kerül. A vállalkozó megígérte, hogy mindent megtesznek a bérek és a tartozások rendezése érdekében, ugyanakkor hozzátette:

jelenleg komoly esély van arra, hogy a cégek nem tudják elkerülni a felszámolást.

A vállalkozó a hatóságokat is biztosította együttműködéséről, továbbra is a rendelkezésükre bocsát minden dokumentumot, amit csak kérnek.