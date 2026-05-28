A kormány nyugtat: fizetnek a szombati BL-döntő miatt

Nincs veszélyben a szombati UEFA Bajnokok Ligája döntő rendezése – írja Facebook-bejegyzésében Magyarország Kormánya.

A kormányzat közleményében kijelenti: biztosítja a Lounge Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a Bajnokok Ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban.

Mint írják, a kormány célja, hogy a folyamatban lévő, nemzetgazdasági- és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozók továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat; ennek érdekében a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri és koordinálja a folyamatokat valamint biztosítja a szerződésszerűen teljesített szolgáltatások fedezetét.

Ahogy arról korábban a 24.hu beszámolt, a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge csoportot érintő NAV-eljárás és a cégek bankszámláinak befagyasztása érinti a május 30-ai budapesti UEFA Bajnokok Ligája döntő lebonyolítását is. Eddig úgy állt a dolog, hogy a cégnek mintegy 300 millió forintot kellene azonnal kifizetnie az alvállalkozók felé.