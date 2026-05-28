2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
A bajnoki trófea a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain mérkőzése előtt Dortmundban 2024. május 1-jén.
A kormány nyugtat: fizetnek a szombati BL-döntő miatt

Szerdán felmerült, hogy a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge csoport bankszámláinak hatósági befagyasztása miatt hoppon maradnak a rendezésben részt vállaló alvállalkozók. A kormány azonban most igyekszik lesimítani a felborzolt kedélyeket.

Nincs veszélyben a szombati UEFA Bajnokok Ligája döntő rendezése – írja Facebook-bejegyzésében Magyarország Kormánya.

A kormányzat közleményében kijelenti: biztosítja a Lounge Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a Bajnokok Ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban.

Mint írják, a kormány célja, hogy a folyamatban lévő, nemzetgazdasági- és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozók továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat; ennek érdekében a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri és koordinálja a folyamatokat valamint biztosítja a szerződésszerűen teljesített szolgáltatások fedezetét.

Ahogy arról korábban a 24.hu beszámolt, a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge csoportot érintő NAV-eljárás és a cégek bankszámláinak befagyasztása érinti a május 30-ai budapesti UEFA Bajnokok Ligája döntő lebonyolítását is. Eddig úgy állt a dolog, hogy a cégnek mintegy 300 millió forintot kellene azonnal kifizetnie az alvállalkozók felé.

Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
2026.05.28. csütörtök, 18:00
Gripeneket kapnak az ukránok, Moszkva bevetette a szuperritka cirkálókétáját – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök nagy bejelentést tett: hamarosan Gripenek érkeznek Ukrajnába – közölte a Kyiv Independent. Ezt megelőzően arról beszélt, hogy összesen 100-nál is több vadászgép is érkezhet az országba. A május 24-i nagyszabású kijevi rakétatámadás során keletkezett roncsok elemzése arra utal, hogy Oroszország bevethette a ritka 9M729-es cirkálórakétát. Ez a lépés komoly kérdéseket vet fel a fegyverválasztás stratégiai logikájával kapcsolatban - írta a Defence Express. Cikkük folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Kiakadt egy hazai szervezet a devizahiteles végrehajtások felfüggesztése miatt: emiatt ítélik el a lépést

A szervezet rámutatott, hogy nem egyértelmű a tervezet tárgyi hatálya, ami sérti a normavilágosság követelményét, ezáltal a jogbiztonság végül a jogállamiság elvét.

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

2026. május 28. 16:15
Gulyás Gergely: a Fidesz együtt szavaz a Tiszával egy fontos témában
2026. május 28. 15:51
Ilyen kiképzés biztosan nem lesz – A kézigránátügyről is beszélt az új vezérkari főnök
