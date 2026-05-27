Autópálya, hulladék, kaszinók: felülvizsgálják a koncessziós szerződéseket

A Tisza képviselője felszólalásában kifejtette: minden koncessziós szerződés mellékletét és háttértanulmányát teljes egészében nyilvánosságra kell hozni.

Kezdeményezik a tiltott állami támogatások és a közbeszerzési szabályok durva megsértésének vizsgálatát uniós szinten is; „ha a strómanok nem akarnak önként tárgyalni a feltételek módosításáról, a jog erejével kell erre kényszeríteni őket” – mondta.

Közölte, ahol bizonyítható a korrupció, a szerződések felbontását és a stratégiai ágazatok állami, illetve transzparens piaci kézbe vételét fogják kérni. A nemzeti vagyont hivatalból kijátszókat törvény elé kell állítani – jelentette ki Molnár Zoltán.

Azt mondta,

„a 30-35 évre titkosított, haveri kézbe játszott koncessziós szerződések azonnali felülvizsgálata nem bosszú, hanem nemzeti kötelesség.”

A legkirívóbb példák között a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését, az országos hulladékkoncessziót és a kaszinókat említette. Ezek a szerződések „modernkori hadisarcok”, amit a Fidesz vetett ki a magyar társadalomra, hogy ellenzékből is uralja – hangoztatta.

Magyar Péter minderre úgy reagált: értik a feladatot, és teljesíteni fogják.

Vitézy Dávid az előző kormány „súlyos költségvetési trükközéséről”

Három nagyobb tételből áll össze az előző kormány által az idei büdzsében fel nem tüntetett 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás – a részletekről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be korábban a Facebook-oldalán.

„Súlyos költségvetési trükközésre bukkantunk: 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadást egyszerűen nem tüntettek fel az idei büdzsében!” – erősítette meg Vitézy Dávid.

Vitézy Dávid szombati posztjában közölte, zajlik az átadás-átvételi dokumentumok átvizsgálása, és már az első napokban súlyos trükközésre bukkantak:

az autópálya-koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja (a szerződés szerint minden hónapban felmerülő rendelkezésre állási díjak fedezete),

a Budapest-Belgrád vasút már elvégzett munkáinak közel 90 milliárdos kifizetése,

valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének szintén már elvégzett építési munkáinak költsége

sem szerepel a költségvetés kiadási oldalán, miközben ezek már leszerződött, felmerült, kötelezettségvállalással terhelt tételek.

„A problémáról mindenki tudott, a két érintett minisztérium most utólag egymásra próbálja hárítani a felelősséget, a tény ettől még az, hogy ezeket a tételeket nem tüntették fel a büdzsében, hogy a választások előtt kedvezőbb költségvetési hiányt tudjanak bemutatni. Ez csalás, a költségvetés meghamisítása” – fogalmazott.

Hozzátette: „nehéz eldönteni, hogy azt akarták eltitkolni, mennyi pénzt költenek politikai vagy gazdasági okokból fontos, de a közérdek mentén nehezen igazolható projektekre, vagy azt, hogy a választási osztogatás miatt még a kitűzött hiánycélokat sem képesek tartani”.

Az elmúlt években mellékvonalakat zártak be, lefújták a vasúti kocsibeszerzéseket, közben pedig szétverték a MÁV saját karbantartó és fővizsgáztató képességét, aminek eredményeként ma ott tartunk, hogy minden negyedik szerelvény üzemképtelen. Eközben a számukra fontos kirakatprojektekre ömlött a pénz – közölte a miniszter.

„Hosszú út lesz innen újra fejlődő pályára állítani az országot, de a munkát már elkezdtük - a Pénzügyminisztériummal pedig már dolgozunk azon is, hogy végre tisztán lássuk és a nyilvánosság számára be is tudjuk mutatni a központi költségvetés valós helyzetét” – írta Vitézy Dávid.