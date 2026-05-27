2026. május 27. szerda Hella
Molnár Zoltán, a Tisza Párt képviselõje napirend elõtt felszólal az Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 27-én.
Autópálya, hulladék, kaszinók: felülvizsgálják a koncessziós szerződéseket

Napirend előtti felszólalásokkal kezdődött az Országgyűlés szerdai ülése. Molnár Zoltán (Tisza) arra kérte frakciója nevében a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a teljes körű koncessziós auditot.

A Tisza képviselője felszólalásában kifejtette: minden koncessziós szerződés mellékletét és háttértanulmányát teljes egészében nyilvánosságra kell hozni.

Kezdeményezik a tiltott állami támogatások és a közbeszerzési szabályok durva megsértésének vizsgálatát uniós szinten is; „ha a strómanok nem akarnak önként tárgyalni a feltételek módosításáról, a jog erejével kell erre kényszeríteni őket” – mondta.

Közölte, ahol bizonyítható a korrupció, a szerződések felbontását és a stratégiai ágazatok állami, illetve transzparens piaci kézbe vételét fogják kérni. A nemzeti vagyont hivatalból kijátszókat törvény elé kell állítani – jelentette ki Molnár Zoltán.

Azt mondta,

„a 30-35 évre titkosított, haveri kézbe játszott koncessziós szerződések azonnali felülvizsgálata nem bosszú, hanem nemzeti kötelesség.”

A legkirívóbb példák között a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését, az országos hulladékkoncessziót és a kaszinókat említette. Ezek a szerződések „modernkori hadisarcok”, amit a Fidesz vetett ki a magyar társadalomra, hogy ellenzékből is uralja – hangoztatta.

Magyar Péter minderre úgy reagált: értik a feladatot, és teljesíteni fogják.

Vitézy Dávid az előző kormány „súlyos költségvetési trükközéséről”

Három nagyobb tételből áll össze az előző kormány által az idei büdzsében fel nem tüntetett 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás – a részletekről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be korábban a Facebook-oldalán.

„Súlyos költségvetési trükközésre bukkantunk: 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadást egyszerűen nem tüntettek fel az idei büdzsében!” – erősítette meg Vitézy Dávid.

Vitézy Dávid szombati posztjában közölte, zajlik az átadás-átvételi dokumentumok átvizsgálása, és már az első napokban súlyos trükközésre bukkantak:

  • az autópálya-koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja (a szerződés szerint minden hónapban felmerülő rendelkezésre állási díjak fedezete),
  • a Budapest-Belgrád vasút már elvégzett munkáinak közel 90 milliárdos kifizetése,
  • valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének szintén már elvégzett építési munkáinak költsége

sem szerepel a költségvetés kiadási oldalán, miközben ezek már leszerződött, felmerült, kötelezettségvállalással terhelt tételek.

„A problémáról mindenki tudott, a két érintett minisztérium most utólag egymásra próbálja hárítani a felelősséget, a tény ettől még az, hogy ezeket a tételeket nem tüntették fel a büdzsében, hogy a választások előtt kedvezőbb költségvetési hiányt tudjanak bemutatni. Ez csalás, a költségvetés meghamisítása” – fogalmazott.

Hozzátette: „nehéz eldönteni, hogy azt akarták eltitkolni, mennyi pénzt költenek politikai vagy gazdasági okokból fontos, de a közérdek mentén nehezen igazolható projektekre, vagy azt, hogy a választási osztogatás miatt még a kitűzött hiánycélokat sem képesek tartani”.

Az elmúlt években mellékvonalakat zártak be, lefújták a vasúti kocsibeszerzéseket, közben pedig szétverték a MÁV saját karbantartó és fővizsgáztató képességét, aminek eredményeként ma ott tartunk, hogy minden negyedik szerelvény üzemképtelen. Eközben a számukra fontos kirakatprojektekre ömlött a pénz – közölte a miniszter.

„Hosszú út lesz innen újra fejlődő pályára állítani az országot, de a munkát már elkezdtük - a Pénzügyminisztériummal pedig már dolgozunk azon is, hogy végre tisztán lássuk és a nyilvánosság számára be is tudjuk mutatni a központi költségvetés valós helyzetét” – írta Vitézy Dávid.

Autópályák, hulladék, kaszinók: felülvizsgálják a koncessziós szerződéseket

Autópályák, hulladék, kaszinók: felülvizsgálják a koncessziós szerződéseket
Az Országgyűlés szerdai ülésén Molnár Zoltán (Tisza) arra kérte frakciója nevében a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a teljes körű koncessziós auditot. „A 30-35 évre titkosított, haveri kézbe játszott koncessziós szerződések azonnali felülvizsgálata nem bosszú, hanem nemzeti kötelesség” – fogalmazott. A legkirívóbb példák között a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését, az országos hulladékkoncessziót és a kaszinókat említette. Magyar Péter miniszterelnök válaszában meg is ígérte a teljes felülvizsgálatot.
 

Egy észak felől érkező hidegfront miatt a délutáni, esti órákban zivatarok alakulhatnak ki az ország egyes részein. Akár heves zivatarok kialakulására is van esély, jégeső (2 cm körüli vagy alatti átmérővel) kíséretében, emiatt narancssárga figyelmeztetés lépett életbe több vármegyében. Lehűlésre viszont csak csütörtökön számíthatunk.
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Komolyan tartanak az ukrán vezetők attól, hogy Belarusz belép az ukrajnai háborúba Oroszország oldalán, a drónerők már kijelölték a célpontokat az ország területén. Oroszország nemzetbiztonsági vezetőhelyettese, Dmitrij Medvegyev a Kijevben tartózkodó európai diplomatákat fenyegeti. Az orosz haderő a Donbasz mellett északon, Szumi megyében is offenzívába kezdett. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Hivatalos bejelentést tett a Mol a pusztító robbanás után: így vannak a tiszaújvárosi tragédia sérültjei

Hivatalos bejelentést tett a Mol a pusztító robbanás után: így vannak a tiszaújvárosi tragédia sérültjei

A MOL megkapta a szükséges engedélyeket a tiszaújvárosi üzem helyreállításához - ez várhatóan hónapokig fog tartani.

Israeli strike in Gaza City kills new head of Hamas's military wing

Israeli strike in Gaza City kills new head of Hamas's military wing

At least three people were killed in the attack, which came despite a ceasefire with Hamas being in place.

