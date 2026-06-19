ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.33
usd:
308.78
bux:
138832.85
2026. június 19. péntek Gyárfás
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Lángol egy szeméttelep Cegléd mellett, sűrű füst borítja be az eget – képek, videó

Infostart / MTI

A hulladéklerakó egy magaslaton található, ami a fekete füstoszloptól úgy néz ki, mintha egy vulkán tört volna ki.

Kigyulladt egy hulladéklerakó péntek reggel Cegléd külterületén, az M4-es autópálya közelében, a tűzoltók jelentős erőkkel vonultak a helyszínre – közölte a katasztrófavédelem. Később tudatták, hogy mintegy 700 négyzetméteren kommunális hulladék ég.

A közlemény szerint a ceglédi hivatásos tűzoltók és több más egység légzésvédelem mellett dolgozik a lángok megfékezésén, a rajok munkáját egy nagykátai vízszállító is segíti.

A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az MTI kérdésére közölte, hogy mintegy 40 tűzoltó 10 járművel vonult a helyszínre.

A lerakóban mintegy 700 négyzetméteren kommunális hulladék ég; a katasztrófavédelmi mobil-labor folyamatosan méri a levegő minőségét – tették hozzá.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Lángol egy szeméttelep Cegléd mellett, sűrű füst borítja be az eget – képek, videó

tűz

katasztrófavédelem

oltás

tűzoltók

cegléd

füst

szeméttelep

hulladéklerakó

pest vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter kivetette Ukrajna csatlakozásának gyorsítását az EU-csúcs záródokumentumából

Magyar Péter kivetette Ukrajna csatlakozásának gyorsítását az EU-csúcs záródokumentumából

Az állam-, illetve kormányfők csúcsértekezletének záródokumentumából Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. A kormányfő ezt csütörtök késő éjjel közölte a Facebook-oldalán.
 

Levegőben köröző helikopter, rendőrök és katonák, amerre a szem ellát, szögesdróttal körbetekert úttorlaszok - az EU-csúcs első napja

Magyar Péter enged-e illegális migránsokat Magyarországra? Tájékoztató Brüsszelben

Magyar Péter és Donald Tusk rendkívüli pillanata Brüsszelben

Magyar Péter fontos üzenetet küldött Brüsszelből, egy fotón a V4-ek kormányfői

Nyolc év után fordulat? Magyar Péter és az EP elnöke egyetértenek

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.19. péntek, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb bizonytalanság az amerikai-iráni megállapodással kapcsolatban, esnek a tőzsdék

Újabb bizonytalanság az amerikai-iráni megállapodással kapcsolatban, esnek a tőzsdék

Világszerte mérsékelten elromlott a hangulat a tőzsdéken, miután felerősödtek a kételyek az Egyesült Államok és Irán között várható béketárgyalások sikerével kapcsolatban. A befektetői hangulatot rontotta, hogy iráni sajtóértesülések szerint Teherán további garanciákat vár Washington részéről egy frissen aláírt együttműködési megállapodás végrehajtására, mielőtt újabb tárgyalásokba kezdene. A bizonytalanságot fokozta, hogy az amerikai alelnök, JD Vance lemondta a péntekre tervezett svájci találkozóját az iráni tárgyalódelegációval, miközben Irán a libanoni Hezbollah elleni izraeli műveletek miatt sem mutat hajlandóságot a további egyeztetésekre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végveszélyben a magyar termékek? Megdöbbentő lépésre kényszerültek a hazai áruházláncok

Végveszélyben a magyar termékek? Megdöbbentő lépésre kényszerültek a hazai áruházláncok

A hazai élelmiszer-kiskereskedelemben a láncok az erősödő forintra és a stagnáló fogyasztásra hivatkozva árcsökkentésre szorítják a beszállítókat.

BBC
Business Sport Travel Science
Burnham wins Makerfield by-election, paving way for Starmer leadership challenge

Burnham wins Makerfield by-election, paving way for Starmer leadership challenge

Labour's Andy Burnham, who won 55% of the vote, says in his victory speech that this could be a "turning point" for the party.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 19. 09:12
„Nem népszerű szeretnék lenni Brüsszelben” – Magyar Péter az EU-csúcs második napjának reggelén
2026. június 19. 06:00
Álmos Péter: kórházbezárásokra szükség van, de jól kell megszervezni
×
×