Lángol egy szeméttelep Cegléd mellett, sűrű füst borítja be az eget – képek, videó

Kigyulladt egy hulladéklerakó péntek reggel Cegléd külterületén, az M4-es autópálya közelében, a tűzoltók jelentős erőkkel vonultak a helyszínre – közölte a katasztrófavédelem. Később tudatták, hogy mintegy 700 négyzetméteren kommunális hulladék ég.

A közlemény szerint a ceglédi hivatásos tűzoltók és több más egység légzésvédelem mellett dolgozik a lángok megfékezésén, a rajok munkáját egy nagykátai vízszállító is segíti.

A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az MTI kérdésére közölte, hogy mintegy 40 tűzoltó 10 járművel vonult a helyszínre.

A lerakóban mintegy 700 négyzetméteren kommunális hulladék ég; a katasztrófavédelmi mobil-labor folyamatosan méri a levegő minőségét – tették hozzá.