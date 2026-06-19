ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.31
usd:
308.73
bux:
137766.73
2026. június 19. péntek Gyárfás
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - OCTOBER 31: Brazilian football team assistant coach Carlos Alberto Parreira attends a press conference ahead of the international friendly match against Honduras and Chile at Sheraton Hotel on October 31, 2013 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
Nyitókép: Buda Mendes, Getty Images

Géppel lélegeztetik a brazilok korábbi szövetségi kapitányát

Infostart / MTI

A riói Szamaritánus Kórház intenzív osztályán gépi lélegeztetést kap Carlos Alberto Parreira, az 1994-es világbajnok brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

A kórház már korábban közölte, hogy a 83 éves szakembert beszállították hozzájuk, de állapotáról csak később számoltak be. A legfrissebb tájékoztatásuk alapján Parreirát az intenzív osztályon kezelik, és állapota ugyan stabil, de így is gépi lélegeztetést kap.

A brazil futballtörténelem egyik legsikeresebb trénerénél 2023-ban Hodgkin-kórt diagnosztizáltak, ami a nyirokrendszert, a szervezet immunrendszerét érintő rosszindulatú daganatos megbetegedés.

Carlos Alberto Parreira az 1970-es vb-n már a brazilok szakmai stábjában tevékenykedett erőnléti edzőként, akkor szerezték a harmadik aranyérmüket. Az edző egyike annak a két szövetségi kapitánynak – Bora Milutinovic a másik –, aki öt különböző válogatottal volt vb-résztvevő.

A brazil szakember honfitársait az 1994-es és a 2006-os tornán irányította – előbbin az ötszörös vb-győztes dél-amerikai ország negyedik aranyérmét szerezték meg –, továbbá ült Kuvait (1982), az Egyesült Arab Emírségek (1990), Szaúd-Arábia (1998) és a Dél-afrikai Köztársaság (2010) kispadján is.

A brazilokkal 2004-ben Copa Américát, 2005-ben Konföderációs Kupát is nyert.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Géppel lélegeztetik a brazilok korábbi szövetségi kapitányát

labdarúgás

szövetségi kapitány

brazília

carlos alberto parreira

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Nem népszerű szeretnék lenni Brüsszelben” – Magyar Péter az EU-csúcs második napjának reggelén

„Nem népszerű szeretnék lenni Brüsszelben” – Magyar Péter az EU-csúcs második napjának reggelén
Minden pillanatban a magyar embereket szeretné képviselni, erről írt péntek reggel az EU-csúcs helyszínéről Magyar Péter miniszterelnök. „Tiszteletet adok és elvárom ugyanezt a hazám felé.”
 

Magyar Péter kivetette Ukrajna csatlakozásának gyorsítását az EU-csúcs záródokumentumából

Levegőben köröző helikopter, rendőrök és katonák, amerre a szem ellát, szögesdróttal körbetekert úttorlaszok - az EU-csúcs első napja

Magyar Péter enged-e illegális migránsokat Magyarországra? Tájékoztató Brüsszelben

Magyar Péter és Donald Tusk rendkívüli pillanata Brüsszelben

Magyar Péter fontos üzenetet küldött Brüsszelből, egy fotón a V4-ek kormányfői

Nyolc év után fordulat? Magyar Péter és az EP elnöke egyetértenek

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.19. péntek, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb bizonytalanság az amerikai-iráni megállapodással kapcsolatban, esnek a tőzsdék

Újabb bizonytalanság az amerikai-iráni megállapodással kapcsolatban, esnek a tőzsdék

Világszerte mérsékelten elromlott a hangulat a tőzsdéken, miután felerősödtek a kételyek az Egyesült Államok és Irán között várható béketárgyalások sikerével kapcsolatban. A befektetői hangulatot rontotta, hogy iráni sajtóértesülések szerint Teherán további garanciákat vár Washington részéről egy frissen aláírt együttműködési megállapodás végrehajtására, mielőtt újabb tárgyalásokba kezdene. A bizonytalanságot fokozta, hogy az amerikai alelnök, JD Vance lemondta a péntekre tervezett svájci találkozóját az iráni tárgyalódelegációval, miközben Irán a libanoni Hezbollah elleni izraeli műveletek miatt sem mutat hajlandóságot a további egyeztetésekre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megjelent a rendelet: katonai csapatok haladhatnak át Magyarországon, sokakat meglephet, hová tartanak

Megjelent a rendelet: katonai csapatok haladhatnak át Magyarországon, sokakat meglephet, hová tartanak

Legfeljebb 500 katona haladhat át Magyarországon egy NATO-partnerekhez kapcsolódó fekete-tengeri művelet részeként.

BBC
Business Sport Travel Science
Burnham wins Makerfield by-election, paving way for Starmer leadership challenge

Burnham wins Makerfield by-election, paving way for Starmer leadership challenge

Labour's Andy Burnham, who won 55% of the vote, says in his victory speech that this could be a "turning point" for the party.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 19. 08:20
Jön az amerikai-ausztrál csoportdöntő – sport a tévében
2026. június 19. 06:45
Megvan a vb első továbbjutója
×
×