Géppel lélegeztetik a brazilok korábbi szövetségi kapitányát

A kórház már korábban közölte, hogy a 83 éves szakembert beszállították hozzájuk, de állapotáról csak később számoltak be. A legfrissebb tájékoztatásuk alapján Parreirát az intenzív osztályon kezelik, és állapota ugyan stabil, de így is gépi lélegeztetést kap.

A brazil futballtörténelem egyik legsikeresebb trénerénél 2023-ban Hodgkin-kórt diagnosztizáltak, ami a nyirokrendszert, a szervezet immunrendszerét érintő rosszindulatú daganatos megbetegedés.

Carlos Alberto Parreira az 1970-es vb-n már a brazilok szakmai stábjában tevékenykedett erőnléti edzőként, akkor szerezték a harmadik aranyérmüket. Az edző egyike annak a két szövetségi kapitánynak – Bora Milutinovic a másik –, aki öt különböző válogatottal volt vb-résztvevő.

A brazil szakember honfitársait az 1994-es és a 2006-os tornán irányította – előbbin az ötszörös vb-győztes dél-amerikai ország negyedik aranyérmét szerezték meg –, továbbá ült Kuvait (1982), az Egyesült Arab Emírségek (1990), Szaúd-Arábia (1998) és a Dél-afrikai Köztársaság (2010) kispadján is.

A brazilokkal 2004-ben Copa Américát, 2005-ben Konföderációs Kupát is nyert.