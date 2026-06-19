Három év alatt háromszor is ikreket szült egy anya

„Egyszer különleges. Kétszer rendkívüli. Háromszor egymás után szinte hihetetlen!” – így jellemezte a Fürth város kórháza azt a biológiai csodát, ami pár hete esett meg egy helyi családdal – írja a blikk.hu.

A 36 éves Jasmin Ritter ugyanis mindössze három év alatt háromszor is ikerpárnak adott életet. A legfiatalabb gyerekek, Julia Anja Valentina és Estephania Lorena Marie 2026. május 27-én, szerdán látták meg a napvilágot, míg testvéreik, Daniel ás Emilio 2023 késő nyarán, Simone és Anastacia pedig 2024-ben születtek meg.

A legutóbbi szülés ráadásul nem volt komplikációtól mentes, az egyik kislány ugyanis farfekvéses volt, amit például idehaza szinte biztosan császármetszéssel oldottak volna meg az orvosok,

ám Németországban a kismama így is természetes úton, komplikációk nélkül szülhette meg a babáit, csakúgy, mint a többi gyermekét.

A család mindhárom terhességét és szülését ugyanaz a szakember, Anja Forster szülész-nőgyógyász főorvos kísérte végig, amiért Jasmin és férje, Andreas úgy döntöttek, az egyik újszülött kislány a doktornő iránti tiszteletből utána kapja a nevét.

A főorvos sem tudott magyarázatot adni arra, hogyan lehetséges, hogy a házaspárnak ilyen rövid idő alatt háromszor is ikrei születtek mindenféle külső hormonális vagy orvosi segítség – például lombikprogram – nélkül, ugyanis erre nagyon kevés az esély. Mint írják, az édesapát ellenben nem lepte meg a dolog, mi több, szinte már számított is rá.