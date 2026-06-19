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Nyitókép: Unsplash

Mostantól aligha lehet trükközni a sebességmérés kijátszásával – itt az új traffipaxrendszer

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Az új mérőeszközök frekvenciamodulált, alacsony teljesítményű jelekkel dolgoznak, ráadásul oldalról, magasból vagy a forgalommal szemben is mérhetnek. A lézeres rendszereknél pedig a mérés gyakran már befejeződik, mire a detektor jelezne.

A hazai autópályákon egyre több olyan traffipax vehető észre, aminek a működése jelentősen eltér a korábbiaktól. Az új technológiák pedig olyanok, hogy a régebbi radardetektorok már nem tudják időben jelezni a mérést – figyelmeztet cikkében a baon.hu.

Bár sokan igyekeznek különböző módszerekkel kijátszani a sebességmérést, az új, sokkal korszerűbb traffipaxoknál próbálkozni sem érdemes. A legújabb rendszerek többféle technológiát vegyítenek: miniatűr, alacsony teljesítményű, modulált K-sávú radarokat, illetve lézeres (LIDAR) megoldásokat használnak. A jelek szélessávúak, enyhén szórtak, gyakran szokatlan szögben sugároznak, ezzel magyarázható az, hogy a régebbi detektorok túl későn vagy egyáltalán nem ismerik fel azokat.

Az új mérőeszközök frekvenciamodulált, alacsony teljesítményű jelekkel működnek, ráadásul oldalról, magasból vagy a forgalommal szemben is mérhetnek. A lézeres rendszereknél a mérés gyakran már befejeződik, mire a detektor jelezne.

Az újítások elérték a VÉDA-rendszert is, ugyanis egyre több helyen vezetik be a szakaszmérést. Az Ausztriában megszokott rendszer a jármű átlagsebességét a belépési és kilépési pontok időadatai alapján számítja ki, ezért nincs olyan radarjel, amelyet a detektor érzékelhetne. Hiába lassít egy autós a VÉDA-kapuk előtt, a rendszer az átlagsebességét ismerve tudja, hogy a két kapu között gyorsabban hajtott a megengedettnél.

A knykk.hu oldal szerint az új mérőberendezések

autópálya-kapukon, ideiglenes munkaterületeknél, mobil állványokon vagy akár jelöletlen járművekben is megjelenhetnek.

A berendezések hitelesített és rendszeresen kalibrált eszközök. Több sávot egyszerre kezelnek, képesek azonosítani a járműkategóriákat, és gyenge fényviszonyok között is megbízhatóan működnek.

Az ellenőrzés alapját automatikus rendszámfelismerés és időbélyegzett adatok adják.

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Kezdőlap    Belföld    Mostantól aligha lehet trükközni a sebességmérés kijátszásával – itt az új traffipaxrendszer

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