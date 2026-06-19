ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.08
usd:
308.8
bux:
0
2026. június 19. péntek Gyárfás
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tartályhajók horgonyoznak a Hormuzi-szorosban, az iráni Kesm-sziget partjai elõtt 2026. április 18-án. Irán újra lezárta a szorost arra hivatkozva, hogy az Egyesült Államok nem oldotta fel az iráni kikötõk blokádját.
Nyitókép: Asghar Besharati

Máris hatalmas mennyiségű olaj jutott át az újranyitott Hormuzi-szoroson

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

JD Vance amerikai alelnök közölte: az újranyitás után eddig már 12,5 millió hordónyi olaj haladt át a Hormuzi-szoroson. Mindez azután történt, hogy az amerikai elnök és az iráni vezető aláírta a fegyverszünet meghosszabításáról és a béketárgyalásokról szóló keretegyezményt.

Az Amerikai Egyesült Államok központi katonai parancsnoksága, a Centcom közölte: minden olyan katonai műveletet leállítottak, amely akadályozta az iráni kikötőkbe tartó vagy onnan kifutó hajók mozgását a Perzsa-öböl térségében. A Pentagon hangsúlyozta: bár a blokád véget ért, az amerikai hadihajók továbbra is a térségben maradnak, hogy ellenőrizzék a megállapodás betartását.

A döntés kézzelfogható hatása szinte azonnal megmutatkozott. JD Vance amerikai alelnök közölte, hogy már több mint egy tucat hajó jutott el iráni kikötőkbe a blokád feloldása óta. Elmondása szerint

egyetlen éjszaka alatt több mint 12,5 millió hordónyi kőolaj haladt át a térség hajózási útvonalain, ami a február végén kirobbant konfliktus kezdete óta a legnagyobb forgalomnak számít.

A háború előtti átlag napi 20 millió hordó volt, azaz körülbelül 60 százalékban sikerült helyreállítani a szállításokat.

Az amerikai alelnök megerősítette azt is, hogy hivatalosan is megkezdődött a hatvannapos időszak, amely alatt Washington és Teherán végleges megállapodást próbál kidolgozni az iráni atomprogramról és a hosszú távú békerendezésről. JD Vance szerint

Irán semmilyen pénzügyi könnyítéshez vagy szankciófeloldáshoz nem juthat hozzá addig, amíg nem teljesíti az egyezményben vállalt kötelezettségeit.

A tizennégy pontból álló memorandum rendelkezik a Hormuzi-szoros teljes újranyitásáról, valamint egy 300 milliárd dolláros iráni újjáépítési program létrehozásáról is. Ennek kapcsán Donald Trump elnök hamis hírnek nevezte, hogy az alapba pénzt adna az Egyesült Államok. Az amerikai kormányzat célja ugyanakkor nemcsak a háború lezárása, hanem az is, hogy a tárgyalások végére Irán ne rendelkezzen olyan rakétaképességekkel, amelyek veszélyt jelenthetnek a nemzetközi közösségre. Meglepő módon azonban Donald Trump a héten engedékenynek mutatkozott abban, hogy Irán megtarthatná ballisztikus rakétái egy részét.

Közben megszólalt Irán legfőbb vezetője is, aki apja, Ali Hamenei ajatollah megölését követően került a posztra, de még egyszer sem mutatkozott a nyilvánosság előtt. A televízióban felolvasott üzenetében Modzstaba Hamenei azt állította, hogy kezdetben ellenezte a megállapodást, végül azonban az iráni elnök garanciái nyomán engedélyezte annak elfogadását.

Modzstaba Hamenei szerint Donald Trumpot „kétségbeesés” vezette rá az alkura.

Az iráni vezető ugyanakkor jelezte, hogy a jövőben személyes tárgyalásokra számít Teherán és Washington között. Hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti az amerikai álláspont elfogadását. Beszédében külön kitért az úgynevezett „ellenállási tengelyre”, vagyis Irán térségbeli fegyveres szövetségeseire, amit a memorandum és különösen Izrael szerint fel kellene adnia.

A következő hatvan nap így kulcsfontosságú lehet. A kereskedelmi hajózás újraindult, az olajszállítások emelkednek, viszont a legnehezebb kérdések – az iráni atomprogram, a rakétaképességek és a térségbeli fegyveres szervezetek jövője – még mindig a tárgyalások témája.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudósítóink    Máris hatalmas mennyiségű olaj jutott át az újranyitott Hormuzi-szoroson

egyesült államok

irán

béketárgyalás

hormuzi-szoros

j. d. vance

modzstaba hamenei

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Levegőben köröző helikopter, rendőrök és katonák, amerre a szem ellát, szögesdróttal körbetekert úttorlaszok - az EU-csúcs első napja

Levegőben köröző helikopter, rendőrök és katonák, amerre a szem ellát, szögesdróttal körbetekert úttorlaszok - az EU-csúcs első napja

Először képviseli Magyarországot az Európai Tanács kétnapos ülésén Magyar Péter miniszterelnök. A tagországok állam és kormányfői ezúttal a következő 7 éves uniós költségvetésről, az európai versenyképességről, az EU és Kína közötti kapcsolatról, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és Ukrajnáról is tárgyalnak. Az esemény előtt Brüsszelben Magyar Péter rövid sajtótájékoztatót tartott. Az első nap. Helyszíni tudósítás.
 

Magyar Péter kivetette Ukrajna csatlakozásának gyorsítását az EU-csúcs záródokumentumából

Magyar Péter enged-e illegális migránsokat Magyarországra? Tájékoztató Brüsszelben

Magyar Péter és Donald Tusk rendkívüli pillanata Brüsszelben

Magyar Péter fontos üzenetet küldött Brüsszelből, egy fotón a V4-ek kormányfői

Nyolc év után fordulat? Magyar Péter és az EP elnöke egyetértenek

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.19. péntek, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Heves támadásokat helyezett kilátásba Moszkva ellen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön, amennyiben Oroszország folytatja a háborút. A nap folyamán beszámolt arról is, hogy Ukrajna és Németország megállapodást írt alá a ballisztikus rakéták elleni védelmi képességekről és felszólította nyugati szövetségeseit, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és télig érjenek el eredményeket. Oroszország a jövőben rendszeres, tömeges csapásokat mér az ukrán fegyveres erők harcképességét befolyásoló célpontokra – jelentette be Szergej Lavrov külügyminiszter, miután a háború kitörése óta a legnagyobb szabású ukrán dróntámadás érte Moszkvát és annak környékét. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kitömött Katar, továbbjutó házigazda és négy svájci gól 15 perc alatt: ez történt a vébén csütörtökön

Kitömött Katar, továbbjutó házigazda és négy svájci gól 15 perc alatt: ez történt a vébén csütörtökön

Mexikó elsőként biztosította a helyét a következő fordulóban, a B csoportban pedig Svájc és a társházigazda Kanada is magabiztos győzelmet aratott.

BBC
Business Sport Travel Science
Burnham wins Makerfield by-election, paving way for Starmer leadership challenge

Burnham wins Makerfield by-election, paving way for Starmer leadership challenge

Labour's Andy Burnham, who won 55% of the vote, says in his victory speech that the result could be a "turning point" for the party.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 19. 08:08
Figyelmeztető sztrájkot tartanak a közmédia dolgozói Csehországban
2026. június 18. 21:33
Trump iráni alkuja máris a bírálatok keresztüzében
×
×