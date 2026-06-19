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Magyar Péter a brüsszeli EU-csúcson 2026. júniusában
Nyitókép: Magyar Péter / Facebook

„Nem népszerű szeretnék lenni Brüsszelben” – Magyar Péter az EU-csúcs második napjának reggelén

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Minden pillanatban a magyar embereket szeretné képviselni, erről írt péntek reggel az EU-csúcs helyszínéről Magyar Péter miniszterelnök. „Tiszteletet adok és elvárom ugyanezt a hazám felé.”

Péntek reggel is posztolt Magyar Péter Brüsszelben, az EU-csúcs második napján.

Mint a Facebookon írta, éjjel egy körül ért véget az Európai Tanács pénteki ülése, most pedig kezdődik a második. Első felszólalásában

  • őszinteségről,
  • a politikai korrektség és a kettős beszéd meghaladásáról

beszélt Európa vezetőinek.

„Elmondtam nekik, mit tapasztaltam két év alatt 700 településen az emberek szemébe nézve, és hogy szerintem miről kellene szólnia a politikának. Hangsúlyoztam, hogy nem népszerű szeretnék lenni a teremben és Brüsszelben, hanem minden pillanatban a magyar embereket képviselni. Tiszteletet adok és elvárom ugyanezt a hazám felé” – szögezte le Magyar Péter.

Nem várta, de beszéde végén nagy tapsot kapott szerinte, pedig „egyértelműen megtámogattam az előttem szólókat, akik az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett törtek lándzsát”, úgy látja, ma már láthatóan ez a többség a vezetők között.

A csütörtöki események összefoglalója ITT.

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Kezdőlap    Belföld    „Nem népszerű szeretnék lenni Brüsszelben” – Magyar Péter az EU-csúcs második napjának reggelén

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