ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.56
usd:
306.12
bux:
130911.97
2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Sunrise shot of the Hungarian parliament in Budapest with a reflection in Danube
Nyitókép: photo by Miroslav Petrasko/Getty Images

Benyújtotta törvényjavaslatát a Tisza: széles körű juttatáscsökkentés jöhet

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az Országgyűlésről szóló törvény módosításával a Tisza két képviselője.

Az országgyűlési képviselők tiszteletdíját úgy számolják ki, hogy a tárgyévet megelőző év havi nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetét megszorozzák hárommal. Ez jelenleg bruttó 2 180 000 forint. A házelnökök, az alelnökök, a bizottsági elnökök, a frakcióvezetők és a helyetteseik plusz pénzt is kapnak, most azonban a szorzó 3-ról 1,8-re csökken. Ez azt jelenti, hogy

a képviselők minimum 10, de sok esetben 35-40 százalékkal kevesebbet keresnek majd.

Bujdosó Andrea tiszás frakcióvezető és Kalázdi-Kerekes Kinga kormánypárti képviselő indítványa jelentősen szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is.

  • A szálláshasználat költsége 31 százalékkal,
  • az irodabérletre fordítható összeg 52 százalékkal,
  • a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra biztosított keret pedig 30 százalékkal csökken.

A képviselők biztonsági okokból továbbra is kapnak egy mobiltelefont, de a számlájukat ezentúl saját maguknak kell kifizetniük, a budapesti képviselőktől pedig megvonják a benzinpénzt, ami eddig havi 2500 kilométernyi üzemanyag elszámolását tette lehetővé.

A képviselői fizetések csökkentését Magyar Péter javasolta, de előtte bejelentette, hogy ő maga és a miniszterei is jóval kevesebbet keresnek majd, mint az Orbán-kormány tagjai.

„Aki politikai pozíciókra jelentkezik, az tekintse ezt a jövőben szolgálatnak. Ezért csökkenteni fogjuk a miniszterelnök, a miniszterek, az állami cégvezetők fizetését. Megszüntetjük az indokolatlan luxuskiadásokat, a felesleges villogós autózásokat, a politikai kifizetőhelyeket és felülvizsgáljuk a több mint ezer, minden jogi alap nélkül kiadott diplomata útlevelet” – fogalmazott a kormányfő keddi napirend előtti felszólalásában.

Magyar Péter szerint rengeteg pénzt lehet megspórolni a politikusi fizetések csökkentésével.

„Az előző országgyűlés több mint 200 milliárd forintjába került a magyar adófizetőknek. Ez a 200 milliárd forint most legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. És azt tudom mondani, hogy ha egy átlagos magyar munkavállaló nem kap százezer forintos telefonkeretet a munkájához, akkor valószínűleg egy országgyűlési képviselőnek, akinek több millió forintos jövedelme van és mellette több millió forintos költségkerete, valószínűleg neki se kell, hogy járjon. A most következő négy év alatt egy teljes évnyi parlamenti működési költséget tudunk így megspórolni a magyar embereknek minimum” – emelte ki.

Magyar Péter egyébként a polgármesterek fizetését is csökkentené. Ez már nem tetszett az ellenzéknek, sőt a Tisza olyan támogatói is kifogásolják, mint például Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Herczeg Zsolt készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Benyújtotta törvényjavaslatát a Tisza: széles körű juttatáscsökkentés jöhet

parlament

országgyűlés

támogatás

tiszteletdíj

képviselők

juttatás

bujdosó andrea

tisza párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Benyújtotta törvényjavaslatát a Tisza, széles körű juttatáscsökkentés jöhet

Benyújtotta törvényjavaslatát a Tisza, széles körű juttatáscsökkentés jöhet
Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az Országgyűlésről szóló törvény módosításával a Tisza két képviselője.
 

„Nem erre szavaztunk” – Márki-Zay Péter kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

Városvezetők is üzentek a kormánynak, kérésük lenne

Lépésről lépésre – miniszteri bejelentés a kutatóhálózatokról

Nyitott kapukkal várja a kormányzati ellenőrzést az Agrárkamara

VIDEÓ
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.28. csütörtök, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Azonnal gyengülni kezdett a forint, kiéleződött a konfliktus, de Magyar Péter egyetlen bejelentése új tempót diktálhat

Azonnal gyengülni kezdett a forint, kiéleződött a konfliktus, de Magyar Péter egyetlen bejelentése új tempót diktálhat

Csütörtökön a dollár erősödésével és óvatosabb piaci hangulattal indult a devizapiaci kereskedés, miután az éjszaka kiéleződött az amerikai–iráni konfliktus, és ismét előtérbe kerültek a geopolitikai kockázatok. A dollárindex közel egyhetes csúcsra emelkedett, az euró, a font és a kockázatérzékenyebb devizák egyaránt gyengültek. A forint is mínuszban nyitott, a nap folyamán a hazai foglalkoztatottsági adatok mellett az amerikai PCE-infláció és GDP-adat lehet meghatározó, miközben Magyar Péter brüsszeli tárgyalásai az uniós források szempontjából adhatnak újabb momentumot a forintnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Videón, ahogy földre rogy a fiatal teniszező a Roland Garroson: mindenki nagyon megijedt

Videón, ahogy földre rogy a fiatal teniszező a Roland Garroson: mindenki nagyon megijedt

A 20 éves Jakub Mensik a pályán esett össze, miután közel öt órán át küzdött a tűző napon a Roland Garroson.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it targeted American base after fresh US strikes

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 28. 11:39
Három és fél évtized után vezetőváltás az ökumenikus segélyszervezetnél
2026. május 28. 10:45
Városvezetők is üzentek a kormánynak, kérésük lenne
×
×