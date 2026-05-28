Benyújtotta törvényjavaslatát a Tisza: széles körű juttatáscsökkentés jöhet

Az országgyűlési képviselők tiszteletdíját úgy számolják ki, hogy a tárgyévet megelőző év havi nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetét megszorozzák hárommal. Ez jelenleg bruttó 2 180 000 forint. A házelnökök, az alelnökök, a bizottsági elnökök, a frakcióvezetők és a helyetteseik plusz pénzt is kapnak, most azonban a szorzó 3-ról 1,8-re csökken. Ez azt jelenti, hogy

a képviselők minimum 10, de sok esetben 35-40 százalékkal kevesebbet keresnek majd.

Bujdosó Andrea tiszás frakcióvezető és Kalázdi-Kerekes Kinga kormánypárti képviselő indítványa jelentősen szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is.

A szálláshasználat költsége 31 százalékkal,

az irodabérletre fordítható összeg 52 százalékkal,

a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra biztosított keret pedig 30 százalékkal csökken.

A képviselők biztonsági okokból továbbra is kapnak egy mobiltelefont, de a számlájukat ezentúl saját maguknak kell kifizetniük, a budapesti képviselőktől pedig megvonják a benzinpénzt, ami eddig havi 2500 kilométernyi üzemanyag elszámolását tette lehetővé.

A képviselői fizetések csökkentését Magyar Péter javasolta, de előtte bejelentette, hogy ő maga és a miniszterei is jóval kevesebbet keresnek majd, mint az Orbán-kormány tagjai.

„Aki politikai pozíciókra jelentkezik, az tekintse ezt a jövőben szolgálatnak. Ezért csökkenteni fogjuk a miniszterelnök, a miniszterek, az állami cégvezetők fizetését. Megszüntetjük az indokolatlan luxuskiadásokat, a felesleges villogós autózásokat, a politikai kifizetőhelyeket és felülvizsgáljuk a több mint ezer, minden jogi alap nélkül kiadott diplomata útlevelet” – fogalmazott a kormányfő keddi napirend előtti felszólalásában.

Magyar Péter szerint rengeteg pénzt lehet megspórolni a politikusi fizetések csökkentésével.

„Az előző országgyűlés több mint 200 milliárd forintjába került a magyar adófizetőknek. Ez a 200 milliárd forint most legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. És azt tudom mondani, hogy ha egy átlagos magyar munkavállaló nem kap százezer forintos telefonkeretet a munkájához, akkor valószínűleg egy országgyűlési képviselőnek, akinek több millió forintos jövedelme van és mellette több millió forintos költségkerete, valószínűleg neki se kell, hogy járjon. A most következő négy év alatt egy teljes évnyi parlamenti működési költséget tudunk így megspórolni a magyar embereknek minimum” – emelte ki.

Magyar Péter egyébként a polgármesterek fizetését is csökkentené. Ez már nem tetszett az ellenzéknek, sőt a Tisza olyan támogatói is kifogásolják, mint például Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Herczeg Zsolt készítette.