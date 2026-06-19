Pénteken összeházasodik a Győri Audi ETO női kézicsapatának két tagja

Pénteken oltár elé lép Fodor Csenge és Bruna de Paula, a Győri Audi ETO kézilabdázói meseszép környezetben – alighanem a légiós hazájában, Brazíliában – mondják ki a boldogító igent. A korábbi magyar válogatott balszélső és a brazil balátlövő-irányító a honi sportéletben szinte példátlan módon vállalták fel nyíltan másságukat, életük legszebb napjára készülve – írja a blikk.hu.

Bruna de Paula az Instagram-oldalára töltött fel fotósorozatot az esküvőjük helyszínéről, a tengerparti, összebújós képekről sugárzott a boldogság – írja a lap. A játékos azt a leírást fűzte a képekhez, hogy pár nap, és ezek már nem csak az esküvő előtti fotózás képei lesznek, hanem egy gyönyörű történet részeivé válnak. Mint írta: június 19-e közeleg.

A brazil játékos 2023-ban igazolt az ETO-hoz, és hamar szerelem szövődött közte és magyar csapattársa között. Magyarországon szokatlan módon nem titkolták kapcsolatukat, a közösségi médiában bátran felvállalták boldogságukat, illetve kiálltak egymás mellett, például amikor 2025-ben rasszista támadás érte a csapat játékosait, Fodor Csenge az elsők között emelt szót ellene közösségi felületein.