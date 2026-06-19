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Gyõr, 2025. május 24.Bruna De Paula és Fodor Csenge (b-j) a gyõztes és bajnok Gyõri Audi ETO KC játékosai ünnepelnek, miután csapatuk 39-23-ra nyert a Moyra-Budaörs ellen a nõi kézilabda NB I utolsó, 26. fordulójában a gyõri Audi Arénában 2025. május 24-én.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Pénteken összeházasodik a Győri Audi ETO női kézicsapatának két tagja

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Fodor Csenge és Bruna de Paula nagy valószínűséggel a légiós hazájában, Brazíliában mondja ki a boldogító igent.

Pénteken oltár elé lép Fodor Csenge és Bruna de Paula, a Győri Audi ETO kézilabdázói meseszép környezetben – alighanem a légiós hazájában, Brazíliában – mondják ki a boldogító igent. A korábbi magyar válogatott balszélső és a brazil balátlövő-irányító a honi sportéletben szinte példátlan módon vállalták fel nyíltan másságukat, életük legszebb napjára készülve – írja a blikk.hu.

Bruna de Paula az Instagram-oldalára töltött fel fotósorozatot az esküvőjük helyszínéről, a tengerparti, összebújós képekről sugárzott a boldogság – írja a lap. A játékos azt a leírást fűzte a képekhez, hogy pár nap, és ezek már nem csak az esküvő előtti fotózás képei lesznek, hanem egy gyönyörű történet részeivé válnak. Mint írta: június 19-e közeleg.

A brazil játékos 2023-ban igazolt az ETO-hoz, és hamar szerelem szövődött közte és magyar csapattársa között. Magyarországon szokatlan módon nem titkolták kapcsolatukat, a közösségi médiában bátran felvállalták boldogságukat, illetve kiálltak egymás mellett, például amikor 2025-ben rasszista támadás érte a csapat játékosait, Fodor Csenge az elsők között emelt szót ellene közösségi felületein.

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Kezdőlap    Sport    Pénteken összeházasodik a Győri Audi ETO női kézicsapatának két tagja

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