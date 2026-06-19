Levegőben köröző helikopter, rendőrök és katonák, amerre a szem ellát, szögesdróttal körbetekert úttorlaszok – az EU-csúcs első napja

Levegőben köröző helikopter, rendőrök és katonák, amerre a szem ellát, szögesdróttal körbetekert úttorlaszok, lezárt utak és nagy kerülők Brüsszel európai negyedében. Ezek a legnyilvánvalóbb jelei annak, hogy megkezdődött az EU-csúcs.

A mostani biztonsági intézkedéseket különösen indokolta, hogy igaza lett a jól értesülteknek; valóban személyesen jött el Volodimir Zelenszkij az állam és kormányfők találkozójára, egyenesen a G7-ről. Az ukrán elnök az Európai Tanács épületébe együtt vonult be Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és António Costával, az Európai Tanács elnökével. Zelenszkij sajtótájékoztatóján történelmi jelentőségűnek nevezte, hogy megnyílik Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásának első fejezete. A kétnapos ülés során újabb öt csatlakozási fejezet megnyitásáról fog tárgyalni Brüsszelben. Röviden a G7 eredményeire is kitért, de az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozása mellett beszélt

a téli időszakra való felkészülés és

a légvédelem megerősítése

fontosságáról is.

Magyar Péter is bőven kapott kérdéseket Brüsszelben, ő először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács ülésén.

A kormányfő beszámolt arról, hogy részt vett az Európai Néppárt állam és kormányfőinek gyűlésén, a Giorgia Meloni olasz miniszterelnök által szervezett, 17 tagországot tömörítő, Kohézió Barátainak nevezett szövetség megbeszélésén is. Egyeztetett Robert Ficóval, majd a V4 miniszterelnökeivel. Bejelentette, hogy június 23-án Budapesten és Gödöllőn folytatják.

Az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával folytatott megbeszélésre is kitért.

„Egyetértettünk abban, hogy le kell zárni a Magyarország ellen most már nyolc éve folyó hetes cikkelyes eljárást. Ebben minden segítséget meg fogunk kapni. (...) Mindenhol várakozásokkal fogadták Magyarországot. (...) Elmondtam mindenhol, hogy egy másfajta metódusra fogjuk képviselni Magyarországot. Biztos, hogy nem fogunk mindenben egyetérteni. Egyet ígérhetek, és ezt mindenkinek megígértem és vállaltam, hogy csak és kizárólag Magyarország és a magyar emberek érdekét fogom képviselni, akár itt az Európai Tanácsban, akár bilaterális megbeszéléseken, tehát nem fogunk mindenben egyetérteni, de nem fogunk csak azért harcolni, hogy harcoljunk. Nem belpolitikai, pártpolitikai okokból fogunk itt akár egyetérteni, akár vétózni, hanem kizárólag a magyar érdek alapján” – ecsetelte Magyar Péter Brüsszelben.

Ukrajnával kapcsolatban arról beszélt: örül az első tárgyalási klaszter megnyitásának, de a folytatásban az érdem alapú csatlakozási tárgyalást támogatja, mert egy megkülönböztetett eljárás szerinte igazságtalan lenne a régóta csatlakozásra váró balkáni országokkal szemben.

Magyar Péter éjszaka Facebook-oldalán számolt be arról, hogy négyórás intenzív vita után tudták lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját.

A csúcs záródokumentumának szövegéből kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel.

Másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat – zárta bejegyzését a magyar kormányfő.

A cikk Tatár Tímea helyszíni tudósítása alapján készült.