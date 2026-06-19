Új gépek gondoskodnak telente az utakról

Tíz új, korszerű tehergépjárművet vásárolt a Magyar Közút Nonprofit Zrt., amelyek országszerte segíthetik az utak téli síkosságmentesítését és a hóeltakarítást – közölte a cég szerdán.

A beszerzés célja egyrészt a több mint húszéves, elhasználódott, jelentős felújítási költséget igénylő tehergépjárművek kiváltása, másrészt a megnövekedett üzemeltetési feladatok és a növekvő útszakaszok által támasztott igények kiszolgálása.

Kiemelték, hogy a saját forrásból beszerzett kéttengelyes, 21,5 tonnás, összkerékhajtású MAN tehergépjárművek nagy sebességű hóeltakarításra alkalmas Rasco homlokhóekével és öt köbméter kapacitású sószóró berendezéssel, továbbá 3,6 méter szélességű, latyakoló ekeéllel ellátott hóekékkel vannak felszerelve.

A járművek a téli síkosságmentesítési feladatok ellátása mellett szállítási feladatok elvégzésére is alkalmasak.

A tájékoztatás szerint a tehergépjárművek kezelői a gyártók szakemberei által tartott oktatáson vettek részt, minden tehergépjármű esetében két kezelő munkatárs kapott képzést a biztonságos és szakszerű üzemeltetés, kezelés és karbantartás érdekében. A tehergépjárművek a vármegyei vezetők döntése alapján kerülnek az üzemeltető mérnökségekhez – írta a Magyar Közút.