A megtévesztő zöld állításokra vadászik a hatóság

A vizsgálatokra hagyományos kereskedelmi üzletekben és online felületeken egyaránt sor kerül annak érdekében, hogy a félrevezető és tisztességtelen tájékoztatások ne befolyásolják a fogyasztókat vásárlói döntésük meghozatalában.

A zöld állítások olyan üzenetek vagy jelölések, amelyek egy termék, szolgáltatás vagy vállalkozás környezetbarát jellegére utalnak. Fő céljuk, hogy támogassák a fogyasztókat a fenntarthatóbb döntések meghozatalában. Amennyiben ezek az állítások megalapozatlanok vagy félrevezetők, torzíthatják a fogyasztói döntéseket és aláássák a valóban fenntartható termékekbe vetett bizalmat. Ezért kulcsfontosságú, hogy a vállalkozások felelősségteljesen használják a zöld állításokat – írták.

Az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy az adott terméken feltüntetett zöld állítás megtévesztő-e, az általánosan megfogalmazott állítások, így például „fenntartható”, „környezetbarát”, „újrahasznosított”, „újrahasznosítható” vagy „újratölthető” megfelelnek-e a valóságnak. Ugyancsak ellenőrzik a terméken feltüntetett egyéb jelölések használatának megalapozottságát, azaz azt, hogy a vállalkozás által nyújtott bizonyítékok alapján, azok megfelelően alátámaszthatók-e, nem minősülnek-e megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak – ismertette az NKFH.

A tavaly lefolytatott ellenőrzések 3 százalék alatti kifogásolási eredménnyel zárultak, azaz a vizsgált termékekkel kapcsolatos állítások jelentős része megfelelt a valóságnak. A folyamatos ellenőrzések az alacsony jogsértési arány ellenére is indokoltak, hiszen a fogyasztók széles köre választja egyre nagyobb számban a fenntarthatósági jelzéssel forgalmazott termékeket.

Az ellenőrzéseket tavalyhoz hasonlóan idén is lefolytatják mind a hagyományos üzletekben, mind az online térben. A vizsgálat kiterjed mind a csomagoláson feltüntetett jelölésekre, mind a termékleírásokban és marketinganyagokban szereplő környezetvédelmi állításokra – közölte a hatóság.