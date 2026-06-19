Nagy csapás a Google-nek: távozik az AI-forradalmat elindító szaktekintély

Bejelentette távozását Noam Shazeer, a Google mérnöki alelnöke és a Gemini mesterségesintelligencia-modellek egyik vezető fejlesztője, aki a tőzsdére készülő OpenAI-nál folytatja pályafutását – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

A szakember távozása azért is meglepő, mert a Google a hírek szerint 2,7 milliárd dollárt fizetett azért, hogy alig két évvel ezelőtt visszaszerezze őt és kutatócsapatát a Character.AI startuptól.

Noam Shazeer 2024 óta volt a Gemini fejlesztési részlegének társvezetője, kulcsszerepet játszott abban, hogy a Google modellje technológiailag felzárkózzon az OpenAI által fejlesztett ChatGPT-hez. A Google-nél 2000 óta dolgozott, társszerzőként jegyezte azt a mérföldkőnek számító, 2017-es tudományos publikációt, amely elindította a mesterséges intelligencia forradalmát.

A lépését bejelentő X-bejegyzésben a szakember azt írta, rendkívül büszke a Google-nél elért közös eredményekre, és izgatottan várja az OpenAI-nál rá váró új feladatokat.

A Google hivatalos közleményben köszönte meg Noam Shazeer több évtizedes munkáját. Ez az átigazolás hűen tükrözi a vezető mesterségesintelligencia-fejlesztők közötti egyre élesebb harcot a tehetségekért, amelyben a kulcsszereplők megszerzése döntő jelentőségű a fejlettebb modellek létrehozásáért folyó versenyben.