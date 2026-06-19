Felhőszakadásokat is hoz a kánikula: így jönnek a nagy esők

Pénteken túlnyomóan napos idő várható jellemzően kevés gomolyfelhővel.

Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti és a délnyugati határ közelében zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 30 és 34 fok között alakul.

Vasárnapra aztán minden megváltozik!